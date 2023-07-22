美：自動車華企構國安疑慮 對美進口丙酸 中方：反傾銷立案調查

綜合報道

美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）周四（20日）接受路透社訪問時表示，無論是硬件還是軟件，「就像人們對電訊或TikTok的擔憂一樣，人們也對（中國的）交通技術感到擔憂」。他認為，美國政府需要更好地了解這些正為美國運輸系統提供技術和建設的中國交通技術企業，他們背後的真正所有權誰屬。

在本月17日，由4名美國兩黨議員組成的小組致函布蒂吉格和美國商務部長雷蒙多，要求美國政府調查中國自助駕駛技術在美國的普及情况，並探討如何對其採取限制措施。

兩黨議員關注華企加州「試車」

小組在信中寫道：「自動駕駛汽車、激光雷達、雷達、攝像頭，人工智能和其他先進傳感器和半導體使用的技術，都可以用來收集美國人民和基礎設施的數據，這些數據可能會分享回中國，並最終分享給中共政府。」

這4名議員特別關注，中國企業在美國進行自動駕駛汽車和設備測試。他們引用加州監管機構的數據，稱有7間中國企業，包括百度的阿波羅和中國自駕車初創公司小馬智行（Pony），去年都在美國人口最多的州份──加州，測試自駕車技術。

參院通過法案禁戰略石油儲備售華

除了在電動汽車領域針對中國外，本周四，美國參議院還以85票對14票，通過一項國防授權法案的修正案，禁止向中國出口戰略石油儲備。除了中國，修正案也禁止向俄羅斯、朝鮮，以及伊朗出售戰略石油儲備。該修正案認為，這項禁令有助於保護美國的國家安全。

俄烏戰爭導致國際油價飈升，美國總統拜登去年宣布從戰略石油儲備中釋放1.8億桶石油，以抑制價格，但亦令美國戰略石油儲備降至40年來的最低點。

去年，美國石油公司向中國出口8300萬桶石油。趨勢在今年上升，截至4月已向中國出口超過7600萬桶石油。

「協會指美丙酸廠低價搶佔市場」

中國商務部公布，決定自7月21日起，對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查。商務部稱，5月收到江蘇省化工行業協會代表中國丙酸產業提交的調查申請。協會稱，美國丙酸廠商為搶佔或維持在中國的市場份額，採取低價、降價策略大量傾銷，對中國丙酸產業造成嚴重衝擊。

丙酸是重要的精細化工產品和有機合成原料，主要用於生產防腐劑、防黴劑等，應用在食品、飼料等領域。中國是全球主要的丙酸消費市場之一，進口的丙酸幾乎全來自美國。近年國產丙酸大幅增加，進口量已從2020年的3.61萬噸，跌至去年的1.67萬噸。

（中美角力）