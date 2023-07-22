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北京聞風：穩預期政策頻出 學者：未來仍需加力 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】本周，中國經濟上半年數據發布，全年經濟增長能否實現年初預定目標全球矚目。北京學者分析稱，經濟發展有賴中央政策加持，未來仍需加力，不可鬆懈。

官方公布的數據顯示，中國內地經濟二季度增長6.3%，上半年同比增長5.5%。中國社科院經濟研究所宏觀經濟學研究室主任湯鐸鐸認為，上半年經濟增長主要得益於中央政策加持，也得益於外貿行業抓訂單、拓展「一帶一路」市場等，但經濟復蘇未達到市場預期。不過從全球局勢來看，自疫情結束後，中國無論與發達國家還是發展中國家相比，此成績單還是不錯的。

湯鐸鐸認為，目前社會對經濟增長預期值還普遍偏高，這是疫情結束的正常心態。在諸多困難情况下，中央出台積極的財政政策和貨幣政策，及其他產業的刺激政策，達到現有增長，來之不易，未來仍需加力，不可鬆懈。

值得注意的是，《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》（下稱《意見》）日前公布。這是繼2019年中央出台《關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》後，力挺民營經濟又一重磅政策。

民營經濟政策非權宜之計

湯鐸鐸認為此《意見》出台並非權宜之計。由於民企是中國佔比最高的經營主體，因此其增長潛能一旦長期且穩健釋放，將在市場中產生「鯰魚效應」，不僅激發消費、就業等關鍵領域活力，也將為經濟長期增長，發揮生力軍之效。

同時，中央也頻頻釋放支持鼓勵平台經濟良性發展的信號。繼國務院總理李強主持召開平台企業座談會後，內地首個省級層面的平台經濟大會於浙江召開。國家發改委還發布了一批平台企業成功案例，並表態支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中發揮積極作用。

今年是內地自貿試驗區建設十周年，又恰逢共建「一帶一路」倡議提出十周年，料中央將在總結經驗後，佈局下一個十年規劃，帶動經濟多元發展，惠及各方。　　

提振市場信心較經濟目標重要

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍表示，相比上半年經濟目標，提振市場信心更加重要。今年以來，消費市場規模增量、平台經濟發展、海南自貿區建設提速，以及「一帶一路」成果等所煥發的市場活力，提升了市場「透明可預期」的信心，形成新的增長動力。

而在中國銀行首席研究員宗良看來，力挺新動力是中國經濟發展的不二之選。目前，服務業供需兩端較快復蘇，成為支撐經濟恢復的主要動力。其次，「基建+製造業」的投資增長，以及新能源產品出口的上佳表現，均值得特別關注。

文：鍾鳴九

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