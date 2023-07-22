侯友宜：當選後設特偵組 查清8年貪污

中央社報道，侯友宜在接受廣播節目專訪時說，民進黨執政以來，「黑金」掛鈎嚴重、弊案叢生，如高端疫苗採購弊案，到現在仍沒對全民交代清楚；其他還有重大工程、採購案，以及人事安排上有沒有關說的問題，未來都要用政府的力量將作奸犯科的人繩之以法。

侯友宜稱，地檢署在面臨高官權貴時會受到很大的壓力，因此要打破傳統模式，在最高檢察署成立特偵組，專門針對重大案件，高階官員、政治人物等人貪腐、黑金犯罪加以偵辦。

被質疑政爭工具 2017年廢除

台灣2007年曾成立最高檢察署特偵組，從查緝黑金的貪污索賄升格到偵查政府高層的貪污腐敗，最重要的案件是負責偵辦前總統陳水扁貪污瀆職案；之後也曾因監聽前立法院長王金平，引發國民黨「九月政爭」。隨着特偵組被質疑淪為政治鬥爭工具、成效不彰，並且無人可管，2017年起特偵組被廢除。

此外，《金融時報》日前報道，美國白宮官員要求民進黨總統參選人賴清德澄清「進白宮」發言，顯示美國對賴清德處理兩岸關係的疑慮。侯友宜昨就此表示，「賴清德不是說自己是務實的台獨工作者嗎，那又要走入白宮，當然就會有很多質疑聲音」；他要求賴清德必須回應。

民眾黨立法院黨團昨也召開記者會，質疑賴清德「外交失言」，黨團副總召賴香伶指出，賴清德「進白宮」發言，純粹只是政治操作，又回到抗中保台、情緒勒索。民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在公開活動說，希望台灣是美中溝通的橋樑，而不是美中對抗的棋子。

民進黨立法院黨團則強調，賴清德接下來的過境之行，是台灣要走向國際、與國際交往非常重要的工作，在野黨真的不要再用見縫插針、惡意扭曲的態度來看待此事。

「進白宮」發言源於賴清德7月10日在中央黨部接見「全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會」時致辭稱，2024總統選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，「當我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」。