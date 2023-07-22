否定侯管配 台大前校長：不沾公職 管中閔嘆兩岸交流「很不好」 質疑學校維安計劃無必要

明報記者 劉曉宇

管中閔今年初卸任台大校長時，曾表示生活將歸於平淡。不過侯友宜5月獲徵召後的立即拜會，令外界再次將聚光燈投向他，猜測其出任副手的可能。對此管中閔斬釘截鐵表示：「從台大校長卸任後，我已經決定不會再參加任何公眾職務，不管是因為什麼原因。」他續說，「侯市長很客氣來看我，我們聊一些關心的議題，僅此而已。」而對於侯友宜近日低迷的選情，管中閔說，離選舉還有半年，「相信侯市長那邊還會有辦法去改變局面」。

歷遴選風波身心皆損 著書放下心頭石

也曾入閣的管中閔再不想參與政治，問及是否受遴選風波影響，他僅沉吟回答「所有事情都有它內在的關聯」。台大校長遴選委員會2018年選出管中閔為台大校長，民進黨當局以其「有利益未迴避」等爭議為由駁回，台大方面不願妥協。事件致校長懸缺500多天，2019年管中閔終上任。持續一年的風波對管中閔則如劫難，當時在各種輿論和政治壓力下，他患上視網膜剝離入院，花了兩年時間恢復，「上任校長第一年，我左眼視力基本上是0，沒有讓別人知道」。除了身體的耗損，心靈上有些東西對他來說「已變成顧忌」。寫書時光是整理大事記足以心緒難平，直到出版，他才終於覺得「有一個交代」，如同心中大石落地。

目前，應馬英九基金會邀請訪台的大陸高校師生團，正在當地訪問交流。兩岸民間交流看似轉好，管中閔則感嘆其實是「很不好」，兩岸交流2000年開始擴大推動，學生老師來來去去互訪，現在則是「大陸也不放了，台灣也不讓了」；而本地願意去大陸的青年，雖仍可赴陸，也因兩岸氣氛的轉變所卻步。

管中閔與楊渡亦透露此次訪團獲批前，當局「讓各學校提出維安計劃」，「幾個學生坐在一起聊聊天，需要什麼維安計劃？」管中閔說，以前帶大陸學生參加完活動，就一起到台北的大街小巷吃小吃，去感受台北的生活和人文氣氛，現在則是每個行程都要登記，「這一個半小時誰出來接待，誰不可以出來接待，都要寫得清清楚楚，這正常嗎？」他們期待這只是短暫的「逆流」。

「兩岸的民間文化有許多在不斷默默交流和互通的地方，是政治上力所未及的。」楊渡擔任中華文化總會秘書長時，曾主持編撰《兩岸中華語文大辭典》，編了7年多，差異詞從開始的15%降到8%，「兩地都在用對方的流行詞。其實政客都經常用，比如『拍板』，以前（台灣）哪有人講，現在政府人物都動不動就『拍板』」。管中閔稱，「這個時代我們顯然要讓大家更認識對方，而不是更隔離、猜忌對方。」

楊渡：台灣社會瀰漫一種不滿情緒

自去年的縣市長選舉，楊渡感受到台灣社會瀰漫一種不滿情緒，雖然藍營選情未有起色，綠營亦一直維持在基本盤。「過去的社運最後會集結稱一股力量和政權對抗」，而如今來到互聯網的時代，「憤怒也來去更快，具體怎麼形成力量，還有待觀察」。

從教育者角度出發，管中閔稱對學生參與社運的心態兩難。作為教育者希望學生留在教室裏，可是，「年輕人的熱血和理想不可能靠學校的規範去限制，他們有自己想要爭取的東西」。

（香港書展）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676