駐京周記：高價多士遭追捧 烘焙業陷網紅怪圈

嘗後大失所望 感被「割了韭菜」

昨日想吃麵包，隨便點開外賣軟件，被各種高價晃花了眼。花費73元在朝陽大悅城一家評分很高的麵包店買了三種麵包，到手卻傻了眼。兩塊掌心大小的蜂蜜蛋糕竟要35元，少到看不見芝士的芝士貝果竟要16元。本以為味道會驚為天人，嘗後卻大失所望。頓時感覺自己被店家「割了韭菜（受騙的人一茬接一茬）」。

疫情期間，從日本來的「生吐司」在內地爆火，一條吐司賣百元左右都時常可見。生吐司的「生」，在日語裏有新鮮，可直接食用的意思。不用烘烤，可直接入口的生吐司，成為賣點。今年4月，上海一家只銷售一款產品——生吐司的烘焙店，「銀座仁誌川」開始試營業，從上海朋友口中得知，這款生吐司98元800克，一天限量400個，門前排隊的有大量黃牛，有黃牛加價200元倒賣，甚至有人在門前因為插隊打架。「每次經過很想去買一個嘗嘗，看到那麼多人就沒興致。」她又說，「反正這種網紅貨賣不了幾天就沒人買帳了」。

本報記者到官網查看了「銀座仁誌川」日本店舖的價格，按照昨匯率，兩斤的吐司也不過50元，比內地價格便宜一半。這種生吐司，宣傳往往都打着日本「日清麵粉」的噱頭。在日本，添加「蜂蜜」、「淡奶油」的配方也比較常見。但日清高筋麵粉2.5公斤也不過40元，按網絡教學，已可做10個生吐司。蜂蜜和淡奶油整瓶也只需20元左右，98元一個的生吐司，溢價似乎就只在概念。

2018年，曾經爆紅一時的彩虹吐司，因為內餡芝士能拉出彩虹色的絲，兩片吐司幾塊芝士，也曾賣出30元的高價。但由於價格過高，味道一般，很快就遭到了市場拋棄。現在已幾乎搜索不到還在經營的商戶。

近年來，內地的「網紅」產品，風口一個接一個，很少有能長時間存活下來的品牌。新中式糕點，各類奶茶店，在經歷了瘋狂擴張之後，開始逐漸走下坡路。而熱度散去，烘焙行業如何站穩自己的腳跟，仍舊是一個考驗。

明報記者 王佩凡