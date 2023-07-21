魯300億高鐵工程涉偷工減料 分包商舉報 省交通廳調查

據《經濟參考報》報道，事件曝光後，山東省交通運輸廳昨通報稱，高度重視事件，已成立調查組，將會同有關方面全面調查核實，依法依規處理。相關調查結果將及時公布。

萊榮高鐵料10月底具開通營運條件

萊榮高鐵為山東重大項目，全長193公里，總投資297億元人民幣，設計時速350公里，2020年11月開工建設，預計10月底具備開通營運條件。該高鐵三標段工程施工總承包單位為中建八局，三捷公司是該標段勞務分包商之一，負責部分路基段地基樁鑽孔施工作業。

樁長未達要求 省混凝土開支

三捷公司負責人肖衛國透露，其承擔的萊榮高鐵相關路基段螺紋樁工程，設計樁長為14.5米或15.5米，但未能按圖施工，實際施工樁長大多在10米至13米，90%以上的螺紋樁成樁未達到設計長度；該公司在萊榮高鐵南海站鐵軌路基施工中，大部分螺紋樁也沒有達到設計樁長。多名曾參與現場施工的人員表示，螺紋樁實際施工長度低於設計樁長，可省掉相當一部分混凝土，總承包單位中建八局由此減少了一大筆開支。

報道引述有關專家表示，樁基長度是工程設計中非常重要的參數，如達不到設計要求，其承載力一般難以達標，後續一系列施工的質素難以得到保障。上述內媒與業內專家通過三捷公司在涉事兩個路段螺紋樁施工混凝土用量數據，推算得出其實際樁長普遍縮水，平均長度低於設計樁長的20%左右。

萊榮高鐵三標段另兩個勞務分包商的施工人員透露，他們在施工過程中，半數以上螺紋樁也未達到設計樁長，部分實際施工樁長甚至不到設計樁長的50%。

總建商覆「能幹就幹，不能幹滾蛋」

肖衛國表示，他多次向中建八局項目部負責人和現場人員反映施工樁長不夠問題，得到答覆是「能幹就幹，不能幹滾蛋」。

翻查公開資料，包括武廣高鐵、成貴高鐵及貴廣高鐵等，均曾被舉報在施工期間，有關路段涉嫌使用不合格建材等行為，相關路段或存在質量問題。