將赴國民黨全代會 韓國瑜：和總統參選人並肩

綜合《聯合報》等台媒報道，侯友宜雖獲國民黨徵召角逐2024大選，但黨內一直傳出換人聲音，有黨員支持鴻海集團創辦人郭台銘，有些則力拱韓國瑜。日前傳出韓國瑜沒有規劃出席全代會，黨內擔心恐影響團結。

台媒早前報道，韓國瑜23日已規劃與家人出境遊安排，屆時無法出席全代會。因4年前韓國瑜參選總統時地點同樣選在板橋，而身為地主的侯友宜當時以「市政優先」為由缺席，被外界視為韓是「以彼之道還施彼身」。而韓國瑜作為黨內整合的指標人物之一，仍有一批上屆大選累積至今的「韓粉」，對選情可起帶動作用，有支持者甚至表態「在等韓國瑜射出穿雲箭」。

台媒：打破4年前心結

侯友宜：兄弟齊心其利斷金

國民黨發言人楊智伃前天表示，黨中央在6月間就已經寄送邀請函給韓國瑜，至於韓國瑜是否到場，要尊重他意願。對於韓國瑜最後決定出席，台媒形容是「打破4年前心結」。侯友宜昨也回應表示「兄弟齊心、其利斷金，眾志成城團結就有力」，稱相當高興能和韓國瑜並肩作戰。