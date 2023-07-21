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將赴國民黨全代會 韓國瑜：和總統參選人並肩

【明報專訊】國民黨全代會下周日（23日）在台灣新北市板橋體育館登場，正式提名新北市長侯友宜參選2024年總統。近日侯友宜支持度低迷，黨內出現「換侯」聲音，國民黨面臨整合困境。此前一直未有挺侯明確動作的高雄前市長韓國瑜，昨日首度通過辦公室證實將出席全代會，並承諾會「和國民黨提名的總統及立委候選人並肩坐在一起，下架民進黨」。

綜合《聯合報》等台媒報道，侯友宜雖獲國民黨徵召角逐2024大選，但黨內一直傳出換人聲音，有黨員支持鴻海集團創辦人郭台銘，有些則力拱韓國瑜。日前傳出韓國瑜沒有規劃出席全代會，黨內擔心恐影響團結。

台媒早前報道，韓國瑜23日已規劃與家人出境遊安排，屆時無法出席全代會。因4年前韓國瑜參選總統時地點同樣選在板橋，而身為地主的侯友宜當時以「市政優先」為由缺席，被外界視為韓是「以彼之道還施彼身」。而韓國瑜作為黨內整合的指標人物之一，仍有一批上屆大選累積至今的「韓粉」，對選情可起帶動作用，有支持者甚至表態「在等韓國瑜射出穿雲箭」。

台媒：打破4年前心結

侯友宜：兄弟齊心其利斷金

國民黨發言人楊智伃前天表示，黨中央在6月間就已經寄送邀請函給韓國瑜，至於韓國瑜是否到場，要尊重他意願。對於韓國瑜最後決定出席，台媒形容是「打破4年前心結」。侯友宜昨也回應表示「兄弟齊心、其利斷金，眾志成城團結就有力」，稱相當高興能和韓國瑜並肩作戰。

相關字詞﹕國民黨 台灣大選 侯友宜 韓國瑜

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