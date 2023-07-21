晤百歲基辛格 習：中美又處十字路口需再選擇

據新華社報道，習近平表示，基辛格剛度過100歲生日，訪問中國已經100多次，這兩個「一百」加在一起，令他這次訪華具有特殊意義。習稱，52年前，中美兩國處於一個關鍵轉捩點，前主席毛澤東、前總理周恩來，以及美國前總統尼克遜和基辛格，以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟中美關係正常化進程。

習續稱，當前中美又一次處於何去何從的十字路口，需要雙方再一次作出選擇。展望未來，中美完全可以相互成就、共同繁榮，關鍵是遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則。中方願同美方探討兩國正確相處之道，希望基辛格和美國有識之士，繼續為推動中美關係重回正確軌道，發揮建設性作用。

稱「中國人重情講義 不忘老朋友」

「中國人重情講義，我們不會忘記老朋友」，習近平表示，不會忘記基辛格為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。

此次會見，中方安排在釣魚台國賓館5號樓，這裏正正是52年前，基辛格首次訪華時會見中方領導人的地方。

基辛格表示，當前形勢下，應該遵守《上海公報》確定的原則，要理解一個中國原則對中國的極端重要性，推動美中朝着積極方向發展。他願意繼續為增進美中兩國人民相互理解作出努力。

對於基辛格訪華，華盛頓方面較早前表示，基辛格此行是一次私人訪問，不代表美國政府行事。《北京日報》旗下的「長安街知事」昨亦指出，自尼克遜擔任總統以來，每任美國總統都會將基辛格請入白宮，就外交問題諮詢他的看法，但拜登除外。

（中美角力）