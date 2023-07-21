晤百歲基辛格 習：中美又處十字路口需再選擇

【明報專訊】國家主席習近平昨在北京釣魚台國賓館會見訪華的前美國國務卿基辛格。他稱基辛格為「老朋友」，並指當前中美又一次處於何去何從的十字路口，需要雙方再一次作出選擇。
據新華社報道，習近平表示，基辛格剛度過100歲生日，訪問中國已經100多次，這兩個「一百」加在一起，令他這次訪華具有特殊意義。習稱，52年前，中美兩國處於一個關鍵轉捩點，前主席毛澤東、前總理周恩來，以及美國前總統尼克遜和基辛格，以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟中美關係正常化進程。
習續稱，當前中美又一次處於何去何從的十字路口，需要雙方再一次作出選擇。展望未來，中美完全可以相互成就、共同繁榮，關鍵是遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則。中方願同美方探討兩國正確相處之道，希望基辛格和美國有識之士，繼續為推動中美關係重回正確軌道，發揮建設性作用。
稱「中國人重情講義 不忘老朋友」
「中國人重情講義，我們不會忘記老朋友」，習近平表示，不會忘記基辛格為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。
此次會見，中方安排在釣魚台國賓館5號樓，這裏正正是52年前，基辛格首次訪華時會見中方領導人的地方。
基辛格表示，當前形勢下，應該遵守《上海公報》確定的原則，要理解一個中國原則對中國的極端重要性，推動美中朝着積極方向發展。他願意繼續為增進美中兩國人民相互理解作出努力。
對於基辛格訪華，華盛頓方面較早前表示，基辛格此行是一次私人訪問，不代表美國政府行事。《北京日報》旗下的「長安街知事」昨亦指出，自尼克遜擔任總統以來，每任美國總統都會將基辛格請入白宮，就外交問題諮詢他的看法，但拜登除外。