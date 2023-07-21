美晶片戰「致無數人失業」 謝鋒：華不會袖手 斥美「競爭」不公 如泳賽「別人只許穿過時泳衣」

稱競爭非「一對一」 糾集盟友「多打一」

針對晶片戰升級，謝鋒表示中國政府不會袖手旁觀，中方不會主動挑釁，但也不會因挑釁而退縮。謝鋒稱，美方至今將1300多家中國企業列入各種制裁清單，導致中方無數人失業，影響無數家庭的生計，「中國肯定會作出回應」，謝鋒又稱，中國絕不希望陷入以牙還牙的惡性循環，「不想要貿易戰、科技戰，中方不希望世界降下鐵幕」。

美國財長耶倫上周接受美媒採訪時稱，拜登政府擬議的對華投資限制措施「針對範圍較窄」，不會對在華投資造成廣泛影響，強調旨在維護美國的國家安全。據報有關方案將在9月4日前完成審查。

據中國駐美使館發布的新聞稿，謝鋒在論壇上提到，中國不怕、也不迴避競爭，但美方所謂競爭顯然不公平。例如以莫須有的安全藉口封殺華為，有關競爭亦不是「一對一」，而是糾集盟友「多打一」，並對中國實施晶片禁令，就如在游泳比賽中自己穿上最先進的鯊魚皮泳衣，「但別人只許穿過時的泳衣，還有起碼的公平嗎？」

謝鋒稱，近期，美國內圍繞對華政策進行了一些反思，中美開展了一系列高層交往，為兩國關係止跌企穩提供了契機，但基礎仍然脆弱，前路依然坎坷，敦促美方妥善處理台灣等重要敏感問題，停止制裁中國實體和個人，防止「黑天鵝」、「灰犀牛」事件，對中美關係造成新的干擾和衝擊。美方應以行動，落實拜登總統不尋求改變中國體制、不支持台獨、無意同中國脫鈎、無意阻撓中國經濟發展等表態。

稱當務之急擋賴清德「竄美」「灰犀牛」

台灣副總統賴清德計劃下月過境美國，出席巴拉圭總統就職儀式。謝鋒重申，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，當務之急，是要堅決擋住賴清德「竄美」這頭正衝來的「灰犀牛」。他又說，美方應該將總統拜登不支持台獨等承諾落到實處，又指美國一些勢力鼓譟「以台制華」，縱容台獨分裂勢力冒險挑釁，形容這些動向十分危險，必須高度警惕。

阿斯彭安全論壇由阿斯彭戰略小組主辦，每年兩屆。此次美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理蘇利文、中央情報局局長伯恩斯以及前政要、知名企業家等400餘人參加。

（綜合報道）

（中美角力）

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