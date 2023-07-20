日媒：華查日水產輻射 抽樣檢改逐件測

冷凍食品清關需兩周 海鮮一個月

中國海關在本月7日重申對日本10縣食品的禁令，並強調將保持高度警惕、視事態發展及時採取一切必要措施後，日本共同社昨引述多名知情人士報道，中國海關總署對日本水產從過往的抽查，已開始改為逐件全面檢驗。新的測試延長了相關清關程序，其中冷凍食品需時大約兩周，海鮮更長達一個月，其間由海關扣押。

難保新鮮 華餐廳轉西班牙進口

由於檢查時間延長，難以保持水產的新鮮度，這一措施促使中國一些商家放棄從日本進口海鮮。報道引述上海一間日本餐廳表示，上周四開始停止從日本進口海鮮，他們別無選擇，只能使用西班牙進口的吞拿魚。上海一間經銷商亦告知其客戶，周一已停止從日本進口和運送鮮魚，並計劃派遣員工出國尋找替代採購來源。

過去多年來，日方對所有運往中國的水產品做放射性物質檢測，而中方則是進行抽樣檢查。報道稱，新舉措將打擊日本水產出口企業，日本外務省和農林省正商討對策。

岸田文雄：「持續強烈」促科學討論

正出訪中東的日本首相岸田文雄前晚表示，有關中國批評「核處理水」排海計劃，會「持續強烈要求基於科學根據進行討論」。