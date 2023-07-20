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上半年攔截14.2億涉詐電話 逾90億垃圾信息 工信部推「騷擾電話拒接」服務

【明報專訊】電騙猖獗，昨日（19日）舉行的國新辦新聞發布會上，工信部新聞發言人、總工程師趙志國透露，工信部深化垃圾信息和詐騙電話治理，上半年共攔截垃圾信息逾90億次，攔截涉詐電話14.2億次和涉詐短信15.1億條。該部門在加強手機應用程式（App）重點問題監管方面，公開通報188款違規App，下一步將推廣「騷擾電話拒接」服務。

查誤導下載強制續費等

中新社報道，趙志國表示，針對下一步工作，工信部將「技管結合」，維護用戶合法權益。加快移動互聯網應用程式公共服務平台建設，建立完善App認證簽名體系，支撐行業監管和服務行業發展。重點整治用戶反映突出的欺騙誤導下載、強制自動續費等問題。推廣「騷擾電話拒接」服務，強化電信網絡詐騙一體化技防手段，進一步築牢安全防線。

「不願接聽類別」 用戶自選

據官方「工信微報」早前報道，為防範用戶受到營銷電話侵擾，中國信息通信研究院已組織中國電信、中國移動、中國聯通3間電信營運商，面向全國提供「騷擾電話拒接」服務。對於各行業、企業通過語音撥打的商業電話，用戶可按個人意願登記不願接聽的類別。

近年電騙在內地屢禁不絕，公安部會同工信部、中國人民銀行打擊電信詐騙，已聯合推出了國家反詐中心App、96110預警勸阻專線、12381涉詐預警勸阻短信系統、電話卡「一證通查」等「七大反詐利器」。

不過電騙手法亦層出不窮，今年還出現了「AI（人工智能）換臉」「AI換聲」等新式騙案。

今年5月，內蒙古包頭市公安局偵破一宗案件，騙徒通過智能AI換臉和擬聲技術，假扮好友詐騙福州市某科技公司法人代表郭先生，10分鐘內騙走受害者430萬元人民幣。

5G用戶達6.76億

除了打擊電騙，工信部昨亦公布，中國5G移動電話用戶已達6.76億戶，5G基站累計達293.7萬個，覆蓋所有地級市城區、縣城城區。

趙志國表示，5G已成為新型基礎設施的重要組成，也是推動實體經濟數字化轉型升級的關鍵驅動，堅持適度超前，推進5G網絡建設。被問及如何應對全球產業格局調整。趙稱，工業信息化發展面臨複雜的外部環境，但開放發展的決心不會動搖。

相關字詞﹕電騙 AI詐騙 電信詐騙 工信部

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