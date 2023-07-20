中央發布促民營經濟發展31條

據新華社報道，內容長逾6700字的意見合共分為8大項共31條。8大項除總體要求外，依序為：持續優化民營經濟發展環境、加大對民營經濟政策支持力度、強化民營經濟發展法治保障、着力推動民營經濟實現高質量發展、促進民營經濟人士健康成長、持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍、加強組織實施等。

意見第7大項「持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍」矚目。內容指出，要引導全社會「客觀正確全面」認識民營經濟和民營經濟人士。把握好正確輿論導向，引導社會「正確認識民營經濟的重大貢獻和重要作用，正確看待民營經濟人士通過合法合規經營獲得的財富」。

「加大支持 引導社會正確認識」

意見提及，中央將加大對民營經濟政策支持力度，精準制訂實施各類支持政策，完善政策執行方式，加強政策協調性，及時回應關切和利益訴求，切實解決實際困難。

外部政策層面，意見稱，將持續優化穩定公平透明可預期的發展環境，充分激發民營經濟生機活力。未來除了要持續破除市場准入壁壘外，還要全面落實公平競爭政策制度，以及完善市場化重整機制，鼓勵民營企業盤活存量資產回收資金。意見還提及，支持民企參與鄉村振興等國家重大戰略。