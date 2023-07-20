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中央發布促民營經濟發展31條

【明報專訊】在經濟復蘇仍顯得乏力，經濟數據表現欠佳之際，中共中央、國務院昨發布「促進民營經濟發展壯大的意見」。意見共31條，包含持續優化民營經濟發展環境、加大經濟政策支持力度等8方面。其中提到，要加快營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，並優化民營經濟發展環境，依法保護民企產權和企業家權益，「堅決抵制、及時批駁澄清質疑社會主義基本經濟制度、否定和弱化民營經濟的錯誤言論與做法，及時回應關切、打消顧慮」。

據新華社報道，內容長逾6700字的意見合共分為8大項共31條。8大項除總體要求外，依序為：持續優化民營經濟發展環境、加大對民營經濟政策支持力度、強化民營經濟發展法治保障、着力推動民營經濟實現高質量發展、促進民營經濟人士健康成長、持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍、加強組織實施等。

意見第7大項「持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍」矚目。內容指出，要引導全社會「客觀正確全面」認識民營經濟和民營經濟人士。把握好正確輿論導向，引導社會「正確認識民營經濟的重大貢獻和重要作用，正確看待民營經濟人士通過合法合規經營獲得的財富」。

「加大支持 引導社會正確認識」

意見提及，中央將加大對民營經濟政策支持力度，精準制訂實施各類支持政策，完善政策執行方式，加強政策協調性，及時回應關切和利益訴求，切實解決實際困難。

外部政策層面，意見稱，將持續優化穩定公平透明可預期的發展環境，充分激發民營經濟生機活力。未來除了要持續破除市場准入壁壘外，還要全面落實公平競爭政策制度，以及完善市場化重整機制，鼓勵民營企業盤活存量資產回收資金。意見還提及，支持民企參與鄉村振興等國家重大戰略。

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