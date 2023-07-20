華半導體協會：維護全球化 指美破壞供應鏈 必損全球經濟

中國半導體行業協會稱，數十年來，半導體產業能持續創新並蓬勃發展，得益於全球各主要國家和地區產業主體的相互協作，是全球化分工發展的結果，半導體產業也因此成為全球化最充分的代表。聲明還稱，中國大陸作為全球最大的半導體市場，為全球合作伙伴提供了超過80%的巨大市場，有力地支撐了全球電子信息產品的供應，為全人類的福祉（包括最不發達國家）做出重要貢獻。協會相信，經過數十年發展起來的半導體產業全球化一旦被破壞，必然會對全球經濟產生嚴重的負面影響，不僅會導致半導體全球供應鏈的碎片化，也會破壞全球市場的統一，進而斷送全球經濟的繁榮。

稱美禁令引全球業界擔憂

中國半導體行業協強調，過去20多年，美國半導體產業積極推動和引領了半導體產業的全球化分工，為半導體產業的全球化做出重要貢獻；遺憾的是，美國政府近年採取了一系列限制措施破壞半導體產業的全球化，破壞半導體全球供應鏈的穩定，將不可避免地損害全球消費者的利益，也會削弱美國半導體產業的競爭力，理所當然地引發了包括美國半導體業界在內的全球廣泛擔憂。

聲明續指，中國半導體產業根植於全球化，成長和壯大於全球化。「我們將始終堅持開放合作，與世界各國、各地區一切願意合作的產業界同仁共同維護半導體產業的全球化，推動政府/當局支持半導體產業的國際合作。同時，中國半導體產業也會持續創新，不斷提升自己的競爭力，與全球伙伴共同發展。」

中美互相限制半導體相關出口，台積電創辦人張忠謀此前表示「全球化已死」，晶片業邁入「國家安全」凌駕於優勢分工之上的新賽局。大陸龍頭業者長江存儲董事長陳南翔表示認同此說法。陳南翔上月30日在「2023中國國際半導體展」發表演講時提到：「全球化確實已經死了，因全球化的5要素，包括全球化的市場與競爭、創新與技術標準、供應鏈、人才流動、資源配置，已經一個接一個被打破。」

華龍頭企：買零件修設備均受阻

長江存儲被美國列入貿易黑名單。「搜狐網」引述陳南翔指出，當前長江存儲不僅買零件成問題，製成晶片的設備也無法修復。他透露原本各方展望2030年全球半導體產業規模將達一萬億美元，但現在面臨地緣政治和國家安全帶來的高度不確定性，懷疑未來是否能達成該目標。

（綜合報道）

（中美角力）

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