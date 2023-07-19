報道民眾指學位販賣 鄭州官員爆粗鬧記者

斥「你們怎麼放出這種信息？」

據河南日報報業集團旗下「頂端新聞」報道，近日多名民眾通過頂端新聞「我想@領導」問政平台，向鄭州市領導、鄭州市教育局局長投訴，指到了暑假，微信朋友圈裏充斥大量販賣中小學學位的信息，而且公然表示低於分數線也能錄取、某學校名額有多少個，「公開賣高中名額，鄭州教育局都不管嗎？」

相關圖片顯示，這些販賣中小學學位的信息，標明了學校和分數的要求，「36中560以上兩個名額」「10中560以上三個名額」等，有的還稱「二批次60分內可協調」。

前天，鄭州市教育局宣傳外事處處長閆曦致電「頂端新聞」，表示該留言不應出現在平台，斥「你們怎麼放出這種信息？」記者對此解釋，所有群眾訴求需經人工智能（AI）和人工雙重審核，只要不違反法規，審核通過上線後，平台工作人員無權限進行下線操作。該處長隨即說，「那是不是說MLGB了就不放了？」

對於民眾反映販賣學位，該處長質疑真實性，指是「沒有經過核實的拼湊信息」，又要求撤留言，稱在中小學招生階段「類似信息不要放出來」。

當局道歉 稱嚴厲批評涉事官員

昨日，鄭州市教育局通過「頂端新聞」發布《關於謹防招生詐騙的公告》並道歉。公告稱，社會上一些不法分子利用學生、家長入學心切的心理，宣稱可以幫助學生入學，並以此為由斂財。所有發布此類信息均為虛假信息，發布行為屬欺詐行為。教育局已聯合相關部門收集類虛假信息，一旦查實，將依法嚴肅處理。

針對教育局官員罵人一事，通告稱，該局工作人員與記者溝通時，使用不當語言，給記者朋友造成傷害，已嚴厲批評並處理該官員，還稱感謝頂端新聞對教育工作的監督，向記者朋友表示「深深的道歉」。

目前，該問政平台上家長投訴的留言已被刪除，頂端新聞相關報道也已刪除。