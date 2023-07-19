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李強晤克里 同意氣候合作需穩定中美關係

【明報專訊】國務院總理李強、中共中央外辦主任王毅昨（18日）在北京人民大會堂，分別會見訪華的美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）。會面時雙方均強調，氣候合作需要一個穩定的中美關係。李強也提到，中美雙方要以實際行動落實兩國元首共識，妥善管控分歧，推動中美關係早日重回健康穩定發展軌道。

新華社報道，李強昨上午與克里會談時表示，當前全球應對氣候變化任務艱巨，需要包括中美在內的各國加強協調、凝聚共識、抓緊行動，最大程度形成應對氣變的合力。克里表示，美中是世界前兩大經濟體和前兩大碳排放國。美方希望美中關係保持穩定，願同中方加強合作，共同應對氣候變化等緊迫的全球性挑戰。

王毅在會面時形容克里是「中國的老朋友」， 中方願同美方加強對話溝通，探討互利合作，共同應對氣候變化。王毅同時強調，希望美方奉行理性、務實、積極的對華政策，繼續堅持一個中國原則，妥善處理台灣問題。

另據路透社，克里對王毅說：「我們現在的希望是，這（氣候問題）可能成為解決我們之間分歧的新合作開始。」他提到，美國總統拜登重視與中國國家主席習近平的關係。

習：建設美麗中國要擺突出位置

克里訪華期間，全國生態環境保護大會17日至18日在北京召開。習近平出席會議並發表講話強調，今後5年是美麗中國建設的重要時期，要把建設美麗中國擺在強國建設、民族復興的突出位置，以高品質生態環境支撐高質量發展，加快推進人與自然和諧共生的現代化。

相關字詞﹕中美關係 克里 中美氣候變化 王毅 李強

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