發改委：堅持常態召開民企座談會 促進壯大

新華社報道，李慧表示，邀請的民企來自設備製造、互聯網信息、餐飲等，亦涉及不同規模，企業家分析國內外環境變化，對發展帶來的機遇和挑戰等，都為當局制定宏觀政策、開展宏觀調控提供重要參考。李慧稱，當局將持續發揮民企溝通交流機制，堅持常態化召開座談會，積極協調解決企業提出的具體訴求，進一步評估和完善宏觀政策舉措，未來將引導地方各級發展改革部門，共同為民企等營造良好的發展環境，同時不斷破除制約民企公平參與市場競爭的制度障礙，促進民企發展壯大。

王文濤晤日企聽意見

發改委亦提到，跨國公司高管近期紛紛訪華，是對中國營商環境和發展前景投下信任票。當局將評估外資准入負面清單的實施效果，深入了解有關方面訴求，研究疏解海南自由貿易港外商准入負面清單等舉措，擴大市場准入。

另外，商務部長王文濤前天在北京會見日中投資促進機構會長佐藤康博，同時召開日資企業圓桌會議，聽取瑞穗銀行、松下、豐田、日立、YKK等日資企業在華生產經營情况和意見。王文濤強調，對外開放是中國基本國策，中國開放大門不會關閉，只會愈開愈大，希望日中投資促進機構繼續發揮橋樑紐帶作用，促進雙邊經貿交流合作。