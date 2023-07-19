美晶片巨頭游說白宮 勿再對華設限 中國市場份額大 業界憂削競爭力

包括英偉達英特爾高通等

路透社引述美國國務院發言人米勒表示，美國國務卿布林肯針對半導體產業和供應鏈，與多間晶片公司首席執行官討論。知情人士透露，美商務部長雷蒙多、國家經濟委員會主任布雷納德和白宮國安顧問蘇利文等人也參與了會議。米勒表示，布林肯訪華後，希望能分享他對半導體產業和供應鏈的看法，並直接聽取這些公司意見，以了解業者對在中國開展業務的看法。

另一知情人士稱，討論事項包括加快《晶片法案》政府為半導體公司預留資金的撥款，確保政策不會讓業者被排除於中國市場之外。美國國會去年根據《晶片法案》批准了價值390億美元的半導體製造補貼計劃，此經費由雷蒙多管理。該法案還為建設晶片廠提供了25%的投資稅收抵免。知情者補充，美國政府亦十分關注中國取得最先進人工智能晶片的情况，且似乎有意規範此類晶片的運算速度。

耶倫稱或「針對」施限 指護國安

去年10月以來，美國對中國施加一系列出口限制，阻礙中國晶片產業發展。中國8月亦起將限制半導體重要金屬原料鎵、鍺等出口。報道指，拜登政府正在考慮制定新的行政命令，以限制部分美國對外投資行為。

彭博社引述正在印度參加二十國集團（G20）財長峰會的美國財政部長耶倫周一表示，拜登政府很有可能限制美企向中國的投資，但將十分具有「針對性」、重點關注「少數行業，特別是半導體、量子計算和人工智能」。她強調此舉是為了保護國安，不是為了報復北京，也不是為了限制中國的經濟增長。

然而，業界人士希望能保護其在中國的利潤。美國半導體產業協會周一表示，過於寬泛、含糊、甚至單方面的限制，可能會削弱美國半導體產業的競爭力。該協會呼籲拜登政府不要進一步限制對華晶片銷售，並允許業者繼續進入中國半導體市場。協會數據顯示，去年全球的半導體採購總額5599億美元，其中在中國的採購額佔比超過三分之一，是最大的單一市場。英偉達、高通和英特爾的銷售亦高度依賴中國，高通60%以上的收入來自中國，中國約佔英偉達銷售額的五分之一，英特爾約有四分之一收入來自中國市場。

外交部發言人毛寧昨在記者會上，就美國可能推出新限制措施表示，中方一貫反對美方將經貿科技問題政治化、武器化，「我們認為，對正常的技術合作和經貿往來人為設置障礙的做法違反市場經濟原則，擾亂全球產供鏈穩定，不符合任何一方的利益。我們希望美方將拜登總統無意對華脫鉤、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國的承諾落到實處，為中美經貿合作創造良好的環境」。

綜合報道

（中美角力）

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