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泰利登瓊變登粵 海口「六停」

【明報專訊】今年第4號颱風「泰利」，昨夜在廣東雷州到電白一帶沿海登陸。颱風中心對南海北部海域及廣東、廣西、海南沿海造成較強影響。受其影響，海南多地出現明顯風雨天氣。昨中午12時起，海口在全市範圍內啟動「停課、停工、停運、停航、停園、停業」等「六停」措施，各航空公司在海口美蘭國際機場執飛的進出港航班全部取消。

新華社報道，泰利原本預計在海南文昌一帶沿海登陸，但最終轉至廣東雷州到電白一帶。因應颱風影響，海南、廣東及廣西三省區有關縣市，已啟動相關應急防範措施。自昨中午12時起，海口在全市範圍內啟動「停課、停工」等「六停」措施，海口市區多家免稅店也暫停營業。廣西北海昨中午12時將防汛防颱風三級應急響應提升為二級應急響應。

交通運輸部救助打撈局昨表示，交通運輸部救撈系統已部署11艘大功率救助船和5架救助直升機應對。據交通運輸部救助打撈局有關負責人介紹，從15日12時起，交通運輸部啟動防禦颱風Ⅲ級應急響應。目前，交通運輸部東海救助局和南海救助局在颱風影響區域共部署包括「南海救101」輪、「南海救102」輪在內的大功率救助船11艘、救助直升機5架、應急救助隊8支，另有46艘打撈聯動船舶一同參與防颱工作。

相關字詞﹕影響 登陸 泰利 颱風

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