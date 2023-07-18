青年失業率21.3%新高 國統局料逢畢業季「下月再升」

上月全國城鎮調查失業率5.2%

國家統計局昨公布最新數據，上半年全國城鎮調查失業率平均為5.3%，比一季度下降0.2個百分點。6月份全國城鎮調查失業率為5.2%，與5月持平。其中16至24歲、25至59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。《每日經濟新聞》報道，付凌暉昨在發布會上表示，從今年的情况看，6月份青年失業率為21.3%，超過今年5月份錄得的20.8%，錄得自2018年公布青年失業率以來的最高值。

付凌暉表示，關於青年失業率，隨着大學畢業生逐步進入勞動力市場，從季節上、歷史上來看，每到畢業季，青年失業率都會上升。他預判，從下月情况看，由於青年畢業生、年輕人集中進入勞動力市場，有可能還會有所提高。一般隨着畢業季過去，年輕人逐步找到工作，從歷史規律來看，8月份以後，會逐步下降。

付凌暉強調，政府高度重視青年就業工作，強調要把促進青年特別是高校畢業生就業創業工作擺在更加突出的位置。下階段，隨着經濟持續恢復，用工需求繼續擴大，加之穩就業政策持續顯效，就業形勢有望保持總體穩定。隨着畢業季青年畢業生逐步入崗入職，青年失業率有望逐步下降。

分析：青年失業率8月後有望回落

「第一財經」引述華泰資產首席經濟學家王軍指出，這次的失業率與疫情恢復的節奏，特別是服務業恢復節奏有關，相信隨着復蘇基礎更加牢固，青年失業率在下半年有望見頂回落。

當局為解決青年失業問題，推出系列就業政策。其中教育部在各地高校展開畢業生就業「百日衝刺」系列活動，引導高校畢業生主動求職。6月底，人力資源社會保障部啟動2023年大學畢業生等青年就業服務攻堅行動，於7月至12月期間，對應屆未就業的大學畢業生開展實名服務，提供政策宣介、職業指導、職位推介、技能培訓或就業見習等機會。