安倍遺孀訪台 台：彰顯台日友誼

應台安倍之友會邀請 日議員同行

綜合中央社、「聯合新聞網」等台媒報道，台外交部昨在官網發布新聞稿，對安倍昭惠等人訪台表達誠摯歡迎，稱她以具體行動展現對台灣支持，並彰顯台日友誼歷久彌堅。安倍昭惠是應台灣安倍晉三之友會邀請，於7月17日至20日偕同日本參議員山谷惠理子及北村經夫等人訪台。

安倍昭惠昨下午抵達松山機場後，由一般通道出關，向等候的媒體點頭致意，有人自製手舉牌感謝安倍晉三。安倍昭惠昨與陳唐山見面，並與獲台灣安倍晉三之友會所辦安倍獎學金的日本留學生等交流。安倍昭惠當晚出席在台北圓山大飯店的歡迎晚宴，賴清德、游錫堃、蘇嘉全及陳唐山等人亦到場。其間，安倍昭惠表示，安倍晉三去世後，希望年輕人打起精神來，像明治維新一樣建立精彩的社會，又稱她相信日本跟台灣，現在和未來都友好。

盼青年像明治維新建精彩社會

賴清德隨後表示，雖然已過一年，對安倍晉三驟然離世，內心仍充滿感傷。賴清德稱自己代表蔡英文及台灣人民，傳遞對安倍晉三的感激，「在我們心目中，安倍不僅是國際的政治家，對日本有貢獻，對印太和平穩定有貢獻，還是一位非常溫暖的人」。

安倍昭惠今天到高雄市，訪問去年9月建造安倍銅像的紅毛港保安堂，下午參訪在台南市耘非凡美術館舉辦的安倍晉三紀念影像展。她明天上午前往五指山台軍示範公墓特勛區，參拜已故台灣前總統李登輝，當天下午造訪台總統府拜會蔡英文。