應對氣候變化 中美近年動作頻頻

據浙江日報報業集團旗下「潮新聞」報道，在2020年9月第75屆聯合國大會一般性辯論上，中國便承諾將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，並努力爭取2060年前實現碳中和。在2021年的全國兩會上，碳達峰、碳中和還首次寫入了《政府工作報告》。

2021年1月，就任美國總統首日，拜登便簽署行政令，宣布美國將重新加入應對氣候變化的《巴黎協定》。應對氣候變化，也成為拜登政府上台後的執政重點之一。

一年無討論 期待開啟對話

中美此前已有將近一年沒有正式討論氣候問題。而在克里訪華之際，北美、南亞、歐洲等多個地區籠罩在極端高溫中。美國有線電視新聞網絡（CNN）報道稱，克里16日展開重啟氣候談判之旅，這名美國氣候特使下飛機後，走進的是中國首都有紀錄以來最熱的夏天之一；而在美國，一場極端熱浪也正肆虐。

英國廣播公司（BBC）報道指出，雖然外界認為雙方今次不大可能形成任何具體成果，不過這將被視為對話的開端。