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應對氣候變化 中美近年動作頻頻

【明報專訊】從過往合作層面來看，在氣候變化這一相對溫和議題上，中美擁有廣泛共同利益和合作空間。而作為全球最大的兩個經濟體，近年來中美在應對氣候變化的問題上，亦是動作頻頻。

據浙江日報報業集團旗下「潮新聞」報道，在2020年9月第75屆聯合國大會一般性辯論上，中國便承諾將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，並努力爭取2060年前實現碳中和。在2021年的全國兩會上，碳達峰、碳中和還首次寫入了《政府工作報告》。

2021年1月，就任美國總統首日，拜登便簽署行政令，宣布美國將重新加入應對氣候變化的《巴黎協定》。應對氣候變化，也成為拜登政府上台後的執政重點之一。

一年無討論 期待開啟對話

中美此前已有將近一年沒有正式討論氣候問題。而在克里訪華之際，北美、南亞、歐洲等多個地區籠罩在極端高溫中。美國有線電視新聞網絡（CNN）報道稱，克里16日展開重啟氣候談判之旅，這名美國氣候特使下飛機後，走進的是中國首都有紀錄以來最熱的夏天之一；而在美國，一場極端熱浪也正肆虐。

英國廣播公司（BBC）報道指出，雖然外界認為雙方今次不大可能形成任何具體成果，不過這將被視為對話的開端。

相關字詞﹕克里 氣候問題 中美關係

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