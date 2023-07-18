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中美氣候會談 解振華：助改善關係 兩國特使「已會面53次」 克里盼同採重大舉措

【明報專訊】正於北京訪問的美國氣候問題特使克里（John Kerry），昨與中國氣候變化事務特使解振華舉行長達4個多小時會談。其間，解振華說，中國尋求有實質性的對話，又稱會談可為改善中美雙邊關係做出貢獻。克里則指出，希望雙方採取一些重大舉措，向世界發出信號，表明中美兩國如何認真對待人類面臨的共同威脅。

今輪會議將持續到明天，預計雙方將重點討論甲烷和其他非二氧化碳排放的減排措施，以及11月全球氣候談判的籌備工作。外交部昨回應稱，與美攜手應對氣候變化挑戰，增進了當代和子孫後代福祉。

中方尋實質對話 美籲甲烷減排

綜合彭博社、路透社及《央視新聞》等報道，解振華昨早在北京飯店與克里會談。其間，解振華稱16日與克里會面後統計發現，從被任命為氣候特使開始，兩人已會面53次。解振華說，中國尋求有實質性的對話，又稱，這些會談還可以為改善中美雙邊關係做出貢獻。

克里表示，他希望雙方開始採取一些重大舉措，向世界發出信號，表明兩國嚴肅應對人類自身造成的共同風險、威脅和挑戰。克里也呼籲中方與美方合作，減少甲烷排放，降低燃煤發電對氣候的影響。

料重點討論非二氧化碳排放

解振華說，「中國和美國在應對氣候變化方面有着相似的想法和過去」，並以2014年和2021年達成的協議以及在聯合國氣候峰會上的合作舉例，稱兩國共同取得了進展。解振華亦稱，他和克里同意在未來3天討論氣候和綠色轉型挑戰時，作坦誠和友好的交流。

今輪會議將持續到明天，雖沒有向外界披露正式議程安排，但預計將重點討論甲烷和其他非二氧化碳排放的減排措施，以及將於11月在迪拜舉辦的《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會的籌備工作。

克里前天抵達北京，展開4天訪問行程。他是繼美國國務卿布林肯和財長耶倫後，近期第3名訪華的美國高官。今次亦是克里以美國總統氣候問題特使身分第3次訪華。時任美國眾議院議長佩洛西去年訪台後，中美這兩大溫室氣體排放國之間關於如何應對全球變暖的談判中斷。如今重新展開溝通之際，美國總統拜登也在推動恢復兩國之間的高層對話。彭博社此前分析指出，雖然布林肯和耶倫離華時承諾會繼續對話，但氣候問題似乎是雙方可以取得突破的領域。

京：攜手應對挑戰 增當代後代福祉

外交部發言人毛寧昨在例行記者會上，回答有關會談的提問時稱，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，經中美雙方商定，克里7月16日至19日訪華，中方將落實兩國元首峇里島會晤的精神，同美方就氣候變化的相關議題深入交換意見，攜手應對挑戰，增進當代和子孫後代的福祉。毛寧表示，關於克里訪問的具體情况，官方會適時發布消息。

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相關字詞﹕解振華 減排 氣候問題 中美關係 克里

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