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逾兩千「泳士」武漢渡長江 紀念毛歷史暢游

【明報專訊】第48屆武漢「7‧16渡江節」昨（16日）在湖北武漢市武昌區鳴槍開賽，兩千餘名中外「泳士」參與個人搶渡長江挑戰賽和群眾方隊橫渡長江活動。最終，湖北省游泳隊王寶駿以12分35秒23的成績，獲搶渡賽男子組冠軍；15歲的湖北省游泳隊黃子琪，以14分03秒獲女子組冠軍。

中新社報道，本屆賽事由國家體育總局游泳運動管理中心、中國游泳協會、武漢市政府、湖北省體育局主辦。今年渡江節的個人搶渡長江挑戰賽路線，從武昌漢陽門1號明口碼頭下水至南岸嘴江灘起水，游程約1800米；28個群眾方隊以隊列形式從武昌漢陽門1號明口碼頭下水至漢口江灘三陽廣場起水，游程約6000米。賽事現場，設置了水上醫療艇、陸上救護車、救生通道，配備醫療救助專用物資及藥品，101艘船為選手保駕護航。

1956年毛澤東倡辦

1956年至今，武漢渡江節已成功舉辦48屆，是全國公開水域歷史最悠久的群眾公開水域游泳賽事活動。1956年至1966年的10年間，前中共領導人毛澤東先後17次在漢暢游長江。在他的大力倡導下，「武漢市首屆橫渡長江活動」於1956年6月24日和30日分兩批舉行，自此武漢渡江活動綿延不斷。1966年7月16日，73歲的毛澤東，在武漢再次暢游長江1小時5分鐘。以後每到這一天，全國眾多城市都會舉行橫渡江河活動。

相關字詞﹕毛澤東 武漢 長江

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