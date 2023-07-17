長江支流入關中 「引漢濟渭」先期通水 料惠及千萬人

新華社報道，地處西北的陝西水資源總量長期不足且時空分佈不均。陝西省水利廳統計數據顯示，陝西省多年平均水資源總量為全國總量的1.48%，全省人均水資源量僅為全國平均水平的一半，且全省71%的水資源分佈在陝南地區，缺水成為制約關中和陝北地區經濟社會發展的關鍵「瓶頸」。

為改變這一狀况，經國家有關部門批覆，2011年底引漢濟渭工程正式開工建設。這一國家重大工程由調水工程（一期工程）和輸配水工程（二期工程和三期工程）組成，總投資約516億人民幣（約560億港元），目前一期工程已基本完工，二期工程部分完工。

報道指出，秦嶺輸水隧洞是項目的關鍵控制工程，總長98.3公里，最大埋深2012米，設計流量每秒70立方米，這亦是首次嘗試從底部橫穿秦嶺。

引漢濟渭工程調水入關中後，每年可通過渭河給黃河增加6億至7億立方米的水，遏制地下水超採量2.58億立方米，有效改善渭河水環境。同時將解決西安、咸陽、渭南、楊凌等關中地區城市的生活與工業用水需求，受水區域總面積1.4萬平方公里，受益人口1411萬人，新增500萬人口規模的城市用水。