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美氣候特使克里抵京 專家指難有突破

【明報專訊】美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）昨日（16日）下午乘機抵達北京，克里今起4天訪華行程中，中美雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。美國有線新聞網絡（CNN）引述專家意見認為，克里此行預計不會有重大突破。

《央視新聞》報道，克里昨日下午乘機抵達北京。他也成為繼美國國務卿布林肯和財長耶倫後，近期第三名訪華的美國高級官員。公開資料顯示，此次中國之行是克里以美國總統氣候問題特使身分第三次訪華。

外交部發言人汪文斌此前表示，氣候變化是全球挑戰，需要各國合力應對。中美曾在氣候變化領域展開過良好合作，共同推動《巴黎協定》達成生效。中方希望美方同中方相向而行，為中美氣候合作創造有利條件和氛圍。

據《紐約時報》報道，克里在訪華前表示中美要真誠合作，「中國和美國是世界上最大的兩個經濟體，也是兩個最大的排放國。顯然，我們負有尋求共識的特殊責任」。

CNN：料促華加快淘汰煤炭

有線新聞網絡（CNN）稱，克里預計將敦促中國加快淘汰煤炭、打擊森林砍伐，並發布一項減少甲烷排放的計劃。CNN引述專家意見認為，和布林肯、耶倫的出訪一樣，克里此行恐怕也不會有任何重大突破。

綠色和平組織東亞組全球政策顧問李碩表示，這要看克里這一趟訪華行程能見到誰，中國氣候特使解振華、副總理丁薛祥、環境部官員等只是標配，如果獲中國國家主席習近平接見，那才是重要信號，代表中國在氣候問題方面承諾持續接洽。

李碩進一步分析，中國可能會要求美方取消對太陽能電板的關稅，「但有所突破的機率很小，因為這個問題有高度的政治性」。更務實的目標是恢復氣候合作工作小組，並讓中國承諾在11月30日的第28屆聯合國氣候大會（COP28）之前，雙方保持聯繫。

相關字詞﹕中美關係 氣候問題 訪華 克里

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