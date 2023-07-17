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台北萬人集會倡司法青年居住正義 侯柯郭現身 民進黨斥遊行變「政治秀場」

【明報專訊】由台灣網紅（KOL）「館長」陳之漢與前時代力量立委黃國昌發起，主要訴求司法正義、落實居住正義的「公平正義救台灣」活動，昨（16日）下午在台北的凱達格蘭大道舉行，吸引上萬名民眾參與。鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲出席，民進黨總統參選人賴清德缺席。郭台銘稱，自己將為年輕人的居住正義發聲。民進黨則斥遊行刻意製造社會的仇恨對立，侯、柯、郭等人讓遊行淪為政治秀場。

綜合中央社、聯合新聞網等台媒報道，陳之漢與黃國昌昨日下午以「司法及居住正義」為訴求，號召民眾於凱達格蘭大道集會。陳、黃二人表示，這並非任何台灣總統參選人造勢大會，大家是為共同訴求而來。昨日34攝氏度高溫下，位於台北總統府前的凱達格蘭大道，有逾萬名民眾聚集，遊行期間有民眾高喊「居住正義」、「司法正義」等口號。

網紅館長前立委發起

郭台銘批蔡政府房屋政策跳票

郭台銘、侯友宜、柯文哲等人亦出席活動。郭台銘致辭時表示，過去台灣總統蔡英文承諾，8年要蓋20萬戶社會住宅， 但是8年過去了，只蓋7萬多戶，是不是「跳票」（開空頭支票）了，大家要不要發出怒吼， 坐在總統府裏的蔡英文、副總統賴清德聽不到，「要不要把他們換掉」。郭早前在facebook發文稱，自己24歲創業後一路跌撞，到38歲才買樓，又稱他沒有炒房，也在意年輕人買不起房子，有資格談居住正義，並將為年輕人居住正義發聲。

侯出場現噓聲 柯發言引歡呼

侯友宜出場時，有大批立委參選人、市議員等人陪同上台，一度有噓聲出現，之後又因致辭時間過長遭民眾比出手勢要求下台。柯文哲上台時受到民眾熱烈歡迎，柯表示陳之漢和黃國昌為舉辦這場集會，受了許多攻擊，又稱司法要公平，居住要正義，請民進黨不要再製造仇恨，引發台下歡呼聲不斷。

台北市前副市長黃珊珊早前亦透過facebook抨擊民進黨政府，稱當年打着公平正義大旗取得政權，執政後面對房屋相關議題卻擱置、拖延，稱人民耐心有限。

對於民眾遊行，民進黨發言人張志豪昨回應稱，尊重人民集會遊行權利，但柯文哲、侯友宜、郭台銘出席是讓遊行淪為政治秀場。

台行政院：朝野意見虛心接受

台行政院發言人林子倫則回應稱，政府尊重人民集會結社及言論自由，對於社會各界及朝野各黨的倡議與提醒，會持續傾聽、虛心接受，並將繼續精進政務，包含落實居住正義、打擊詐騙以及司法改革等，期盼透過政府與社會共同努力，打造更溫暖、堅韌的台灣。

凱道集會前夕，曾有網民聲稱將在現場放炸彈，台北市中正一分局表示從舞台搭建時起，已派員提前做場檢及管制，為防止滋擾，其後又增派專人做第二次場檢，全程監控，無任何可疑狀况。

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相關字詞﹕台灣大選 遊行 參選人 郭台銘 陳之漢 黃國昌

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