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「泰利」料今晚登陸 瓊高鐵停運粵多航班停飛

【明報專訊】海南省氣象台預計，颱風「泰利」今晚在海南文昌到廣東台山一帶沿海登陸。受「泰利」影響，海南環島高鐵昨起停運，景區陸續停止營業；廣東今日多條海上航線航班暫停。颱風將致華南多地暴雨洪水，水利部部署防禦工作，廣東近5000人應急救援隊伍集結待命。

新華社報道，「泰利」的中心昨晨9時位於湛江市東偏南方向約660公里的南海東北部海面上。預計以每小時15公里速度向西北轉西偏北方向移動，強度逐漸增強。據海南省氣象局監測，「泰利」已於昨日凌晨加強為強熱帶風暴級，中心附近最大風力有10級（25米/秒，即時速90公里），7級風圈半徑280公里，預計將於今晚在海南文昌到廣東台山一帶沿海登陸，登陸時強度可達颱風級或強颱風級。

《南方都市報》報道，廣東省防汛防旱防風總指揮部昨日下午將防風Ⅲ級應急響應提升為防風Ⅱ級應急響應（共Ⅳ級，Ⅰ級為最高響應等級），要求各地不折不扣落實防颱風要求，強化監測預警，及時提升應急響應等級，時刻做好搶險救援準備，最大程度減少災害損失。

湛江陽江停課 瓊多景區停業

受「泰利」影響，廣東湛江、陽江昨起停課，海上工作人員緊急撤離；海南環島高鐵、海口市郊列車今日全線停運，今明進出島列車停運，海南多景區陸續宣布停業。三亞市旅遊和文化廣電體育局表示，為保遊客安全，三亞所有旅遊景區的涉山、涉水、涉海、高空遊覽、低空飛行等娛樂項目昨午12時前停業。

相關字詞﹕高鐵 海南 泰利 颱風

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