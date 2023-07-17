中方反對核污水排海 居京日民冀考慮民生

明報記者 王佩凡

在與林芳正的會談中，王毅表示，向海洋排放核污水在全球沒有先例，也沒有共同認可的標準，「這既是一個科學問題，也是一個態度問題」，日方應正視各方正當關切和專家不同意見，科學論證各種不同處理辦法，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，務必慎重處置，不要一意孤行。

林芳正則解釋了日方在福島核污水排海問題上的想法，期望中方理解。另據日本放送協會（NHK）消息，林芳正本月13日曾表示「反對將排海計劃政治化」，強烈要求中國以科學觀點應對，同時表達日本願同中國基於科學觀點展開溝通。

京日料店東稱不再用日水產

對於排海計劃，日本民眾也有他們的看法。在東京生活的晴子小姐對本報表示：「如果想要廢除福島核電站，需要把裏面的燃料棒取出，只有將污水排出才能作業。至於污水排放對於太平洋的影響，只能寄希望於東電能履行承諾，真的將影響降到最低。但東電能不能做到，是個未知數。」她亦表示，仍不知道「應不應該支持這個政策」。居住在北京的多名日本民眾則表示，「希望在國家博弈的同時，能多考慮民眾的生活。」對於日方欲將核污水排海，在北京開設日料店的李先生表示：「以後不會再用日本產海鮮。雖然有影響，但不影響總體經營情况，畢竟完全產自日本的原材料其實也沒多少，海鮮不是只有日本產。」

日25.4萬人聯署反對現方案

據日本TBS電視台報道，福島縣生活協同組合聯合會和宮城縣生活協同組合聯合會等4個民間團體，本月7日向東電公司遞交了一份25.4萬人的聯合署名，反對核污水排海方案，要求採取其他方法處理核污水。另據日本《朝日新聞》消息，2021年5月，福島縣磐城市議會通過了一份書面意見，指出「政府的決定是給終於開始增長的希望潑冷水的最糟糕時機」，並表示「隨着海水浴季節的到來，涉及以海洋為資源的旅遊業和漁業的企業和公民正提出擔憂」。

日本核監管機構原子能規制委員會，7日向東京電力公司發放福島第一核電站核污染水排海設施驗收合格證。英國廣播公司（BBC）報道稱，311核災後產生了被高濃度放射性物質污染的水，儘管經浄化和稀釋，但污水中仍含有氚。日本政府認為，含有氚的核污水只會產生非常微弱的輻射，不會對海洋或人體健康有害。國際環保組織綠色和平強調，氚確實是一種低能量的放射性物質，但不代表其影響微弱，而且一旦被動植物和人類攝入，即有可能造成傷害。綠色和平資深核能專家伯尼（Shaun Bernie ）撰文稱，氚並非如日本政府宣傳的一樣對海洋環境、生態與人類健康無害。