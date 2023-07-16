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大陸5高校37師生訪台9天 帶隊北大黨委書記：兩岸和平發展添新生力量

【明報專訊】兩岸民間交流近日趨於頻密。繼台灣青年學生3月底至4月初跟隨前總統馬英九訪陸後，來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學5所大陸高校的37名師生，應馬英九文教基金會邀請組團，昨日抵台開啓為期9天的參訪。

據中時新聞網報道，陸生團昨上午11時40分抵達桃園機場，馬英九基金會執行長蕭旭岑到機場迎接。學生們笑容燦爛，其中曾獲奧運金牌的大陸乒乓球選手丁寧成為台媒關注焦點，北大是她退役後攻讀的第二個碩士學位。

奧運冠軍丁寧期待美食

當天下午，參訪團赴新竹市的台積創新館。新竹方面為參訪師生準備當地名產「東方美人茶」，丁寧則代表大陸參訪團接受贈禮，同時回贈印有「北京大學」字樣的盤子。她表示期待接下來的行程，希望能與台灣學生在體育方面有交流，但最期待的仍是美食，尤其想品嚐麻糬、糕點等。

馬英九：盼全面恢復交流

馬英九昨晚設宴款待訪問團，並與率團的北京大學黨委書記郝平晤談。馬英九指出，邀請陸生回訪，是希望延續兩岸青年交流的熱度，當兩岸青年增加更多了解，彼此增加更多情誼，就不需要擔心會有戰爭與衝突。這是他最好的73歲生日禮物，期盼兩岸關係能夠雨過天晴，全面恢復交流。郝平感謝安排，為兩岸青年在交流互動中，增進了解、互學互鑑，提供了重要平台，他相信通過參訪，必將為兩岸關係和平發展，增添新生力量、注入青春活力。蕭旭岑透露，馬英九將全程參與幾所大學師生的交流。

今年3月底至4月初，馬英九到大陸祭祖參訪，率領台灣青年學生與武漢大學、湖南大學、復旦大學師生交流座談，期間多次表示希望大陸高校師生也能夠赴台交流。

此次大陸師生訪台9天行程將前往16個地點，包括台北故宮博物院、大稻埕、平溪、九份等地，也將到台灣大學、中國文化大學、政治大學等高校交流，並到台北、台中、新北、新竹和花蓮等縣市參訪。

借暑期夏令營，兩岸各式青年交流活動隨之開辦，不過背後仍有紅線小心避免觸碰。自由亞洲電台報道，上海杉達學院50名學生本月5日赴台交流期間，參觀了台北故宮，學院發布在微信公眾號上的合影照片顯示，背景故宮旗桿上的青天白日滿地紅旗，卻被修圖消失不見。

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