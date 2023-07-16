王毅晤印外長 籲勿相互消耗

雙方同意就邊界辦軍長級會談

王毅強調，中方高度關注近期印方對中國企業採取限制性措施，希望印方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。印度政府近期對在印中企頻頻出手，包含指控手機製造商小米涉嫌違反外匯管理法，扣押小米48億元人民幣。

新華社引述蘇傑生表示，印中關係正常化符合雙方共同利益；印方願本着開放心態，妥善應對雙方分歧，推動印中關係盡快重回正軌，為下階段高層交往創造良好條件。蘇傑生會後在Twitter表示，他與王毅討論有關邊境地區和平與安寧的突出問題等。

王毅在雅加達出席東亞系列峰會期間，還會見了歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。王毅強調中歐應共同維護自由貿易體系，共同反對保護主義，共同抵制單邊霸凌；當前尤其要警惕將經濟問題政治化、工具化，使「去風險」變成「脫鈎斷鏈」的代名詞。博雷利重申歐中「脫鈎」不現實，也不可能；歐盟不支持陣營對立和平行體系；「去風險」絕非針對中國，歐盟從無意阻礙中國的發展。