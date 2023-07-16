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王毅晤印外長 籲勿相互消耗

【明報專訊】中共中央外辦主任王毅前日（14日）在雅加達應約會見印度外長蘇傑生，王毅表示中印雙方應相互支持、相互成就，而不是相互消耗、相互猜忌，不讓具體問題定義整體關係，希望印方同中方相向而行，找到雙方都能接受的邊界問題解決辦法。雙方同意盡快就邊界問題舉行下一輪軍長級會談。

雙方同意就邊界辦軍長級會談

王毅強調，中方高度關注近期印方對中國企業採取限制性措施，希望印方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。印度政府近期對在印中企頻頻出手，包含指控手機製造商小米涉嫌違反外匯管理法，扣押小米48億元人民幣。

新華社引述蘇傑生表示，印中關係正常化符合雙方共同利益；印方願本着開放心態，妥善應對雙方分歧，推動印中關係盡快重回正軌，為下階段高層交往創造良好條件。蘇傑生會後在Twitter表示，他與王毅討論有關邊境地區和平與安寧的突出問題等。

王毅在雅加達出席東亞系列峰會期間，還會見了歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。王毅強調中歐應共同維護自由貿易體系，共同反對保護主義，共同抵制單邊霸凌；當前尤其要警惕將經濟問題政治化、工具化，使「去風險」變成「脫鈎斷鏈」的代名詞。博雷利重申歐中「脫鈎」不現實，也不可能；歐盟不支持陣營對立和平行體系；「去風險」絕非針對中國，歐盟從無意阻礙中國的發展。

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