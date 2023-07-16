習指示網信十個堅持 促敢於鬥爭亮劍

「正能量是總要求、管得住是硬道理」

習近平表示，中共十八大以來，黨對網信工作的領導全面加強，網絡空間主流思想輿論鞏固壯大，網絡空間國際話語權和影響力明顯增強。他強調，新時代新征程，網信事業的重要地位作用日益凸顯，要切實肩負起使命任務。

習近平的指示由政治局常委丁薛祥在會上傳達，政治局常委蔡奇在會上講話。蔡奇稱，要加強網上正面宣傳引導，防範網絡意識形態風險，提高網絡綜合治理效能，形成良好網絡生態，牢牢掌握網絡意識形態工作領導權；實施網絡安全重大戰略和任務，構建大網絡安全工作格局，築牢國家網絡安全屏障。