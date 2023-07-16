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習指示網信十個堅持 促敢於鬥爭亮劍

【明報專訊】全國網絡安全和信息化工作會議7月14日至15日在京召開，會議傳達國家主席習近平的指示，包括明確網信工作「十個堅持」原則，並要求各級網信部門要忠於黨和人民，勇於擔當作為，善於開拓創新，敢於鬥爭亮劍，甘於拼搏奉獻。新華社報道，「十個堅持」原則包括堅持黨管互聯網，堅持網信為民，堅持走中國特色治網之道，堅持統籌發展和安全，堅持正能量是總要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，堅持築牢國家網絡安全屏障，堅持發揮信息化驅動引領作用，堅持依法管網、依法辦網、依法上網，堅持推動構建網絡空間命運共同體，堅持建設忠誠乾淨擔當的網信工作隊伍。

「正能量是總要求、管得住是硬道理」

習近平表示，中共十八大以來，黨對網信工作的領導全面加強，網絡空間主流思想輿論鞏固壯大，網絡空間國際話語權和影響力明顯增強。他強調，新時代新征程，網信事業的重要地位作用日益凸顯，要切實肩負起使命任務。

習近平的指示由政治局常委丁薛祥在會上傳達，政治局常委蔡奇在會上講話。蔡奇稱，要加強網上正面宣傳引導，防範網絡意識形態風險，提高網絡綜合治理效能，形成良好網絡生態，牢牢掌握網絡意識形態工作領導權；實施網絡安全重大戰略和任務，構建大網絡安全工作格局，築牢國家網絡安全屏障。

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