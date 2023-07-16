中俄赴日本海演練 內地專家：選地有極強針對性

這是俄羅斯軍隊第二次參加中國軍隊主導的年度戰略演習，也是俄方首次同時派遣海空兩支力量參演。中國國防部稱，此次演習根據中俄兩軍年度合作計劃安排，旨在提升中俄兩軍戰略協作水平，增強共同維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰的能力。

此次中方海上編隊由導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，導彈護衛艦棗莊艦、日照艦，以及綜合補給艦太湖艦組成，攜帶4架艦載直升機。艦隊昨上午從青島軍港解纜啟航，中央軍委機關、北部戰區、北部戰區海軍在碼頭為艦隊舉行出航歡送儀式。

此前，俄羅斯2021年8月曾參加中國「西部·聯合2021」演習，是中國軍隊首次邀請外軍入境參加中國年度戰略演習。去年，中國陸海空三軍赴俄羅斯參加「東方2022」演習，該演習的海上部分也在日本海舉行。

內地軍事專家宋忠平對《環球時報》表示，日本海是中俄兩國重要的戰略通道，此次演習選擇在日本海舉行也有極強的針對性和實戰性。宋忠平表示，此次演練課目包括防空、反導、反艦、反潛等；演習之後舉行第三次海上聯合巡航的可能性極大，而且不排除會進行首次中俄海空聯合戰略巡航。