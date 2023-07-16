香港醫生出書 記汶川傷者復康故事

「站起來」StandTALL由中文大學醫學院矯形外科及創傷學系榮休教授陳啟明與內地華裔骨科學會組成，成員過去十多年，穿梭川港兩地逾300次，幫助了569名傷者安裝義肢及提供復康服務。傷員中有近10人在運動場上發光發亮，亦有十多人，投身醫護康復事業。

羅尚尉醫生表示，項目原本應在疫情期間結束，預計將再運作多兩年，並認為能運作至今十分幸運，「因為我們不是慈善團體，背後無資金，主要是靠社會善長人翁的捐助」。

社會氣氛變 5年沒再收捐款

他稱，2019年後社會氣氛變化，不少人認為內地經濟好，用不着香港人去支援，「對上一次捐助已是2018年（川震）十周年」。縱然氣氛轉變，此次出書仍然希望香港人了解到，多年前的慷慨解囊，原來令到這麼多傷員度過難關，並在不同領域取得好成績。

考慮到目前社會已經難以再進行大型籌款，羅表示，此後若有個別傷員需要捐助，模式上要思考如何轉變。他並稱，多年來與這群傷員建立感情，「一路當他們家人般，看着他們成長進步、結婚生子，自己都覺得好值得」。羅尚尉與另一作者何錦華下周日（23日）會在香港書展分享新書。

（中國故事）