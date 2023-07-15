十四五目標40萬套 北京廣徵保租房供青年

改建廠房 覓地起樓 公寓改造

通知列出4點徵集項目範圍（見表），分為新建類和籌集類兩種。新建的包括將非居住建築例如閒置、低效的商業辦公、旅館、廠房等改建為保租房，或利用自有土地、集體土地、配套建設用地等土地新建的保租房。至於籌集類項目，是將房企經營的現有住屋，轉化為保租房項目；或將已出租的、滿足消防安全要求的市場化租賃公寓、宿舍納入保租房儲備庫。

根據有關標準，保租房以建築面積不超過70平方米的小戶型為主，項目需全裝修交付，配備基本生活設施。

租金低市價 加租受限制

政府推出保租房，主要為解決外來新市民和年輕人的住屋問題，壓低租金水平。大部分城市均明確，保租房租金要接受政府指導，通常相當於同地段、同品質市場租屋評估租金的80%至100%，年度租金漲幅不超過5%。北京保租房租金約等於市場價打九折，深圳則更為嚴格，明確租金應為周邊可比項目的約六成。

參與計劃的社會主體（企業、機構）有何好處？根據北京市住建委文件，獲納入保租房計劃的項目，可享受土地、稅費等支持政策。例如本身是非居住建築改建的項目，可以不變更土地使用性質和補地價，並可享受住房租賃增值稅、房產稅等稅收優惠政策。

分析：有政府背書 租客願優先選擇

而據《經濟觀察報》分析，當前長租房市場行情不景，申報納入保租房體系後，對企業提升出租率有好處，因為有政府背書，租客更加願意優先選擇保租房項目。一些集體土地獲准開發保租房項目，對可每年分紅的村集體，和獲得經營權的企業都有好處。

近年中國流動人口規模不斷擴大，大量新市民、年輕人流入大城市，令房屋租賃需求不斷增加，但樓價上漲導致這些人群無力在大城市買房和租房。由此，中國政府正加快發展保租房。根據住建部規劃，「十四五」時期，全國計劃建設籌集保租房約900萬套。去年住建部、發改委和財政部聯合下發的文件指出，各省政府要將保租房情况監測評價結果，納入對城市政府的績效考核。

目前，北京、上海、廣州、深圳任務最重，分別要籌建40萬、47萬、60萬和60萬套。在擁有較大規模「城中村」的廣州、深圳，則鼓勵由住房租賃企業包租城中村住屋，實施統一管理和出租。深圳主要是由國企執行，收儲城中村房源改造升級後出租（俗稱「統租」），房東不參與管理，只按約定收取租金。不過在今年5月，深圳南山白芒村推行「統租」被批評推高周邊租金、強制租戶遷離，最終因引發巨大爭議而叫停。

明報記者