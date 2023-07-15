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北京聞風：國合署辦高級別論壇 體現對外援助轉型 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】近日，在最新一輪機構改革中新組建的中央港澳工作辦公室、中央社會工作部的相關負責人相繼在公開報道中露面。值得注意的是，另一個重要機構國家國際發展合作署（下簡稱國合署），因連續舉辦多個重要活動，近期曝光度也有所增加。

本周，由國合署主辦的全球共享發展行動論壇首屆高級別會議在北京舉行。國家主席習近平向會議致賀信，國家副主席韓正集體會見部分與會代表，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在會上作主旨發言，還有多名國際政要發言、參會。

其實，此次會議並非國合署首次露面。自2018年4月揭牌以來，國合署先後辦過多個國際論壇，發布白皮書、報告等。不過，本周的這個國際會議尤其受到國內關注，商務部研究院國際發展合作研究所所長王濼認為，本屆會議超越傳統對外援助的範疇，是中國對外援助向國際發展合作轉型過程中的標誌性事件。

國合署的成立與發展與全球形勢、中國國際地位變化有重要關聯。中國國際發展知識中心副主任周太東表示，當前國際發展合作的格局、概念等都在發生轉變。過往許多國與國之間存在的援助關係是「垂直性」、「給予性」的，如今隨着很多新興國家沿着不同的發展路徑崛起，發展中國家在謀劃發展道路、發展規劃等方面的自主性、自信心更強，打破原來西方的發展路徑和發展共識。現在國家之間很多已經不是單純以政府渠道為主體的援助，而是包括私營部門、多邊開發銀行、NGO等在內的更加平等的合作發展。

昔商務部負責 易誤解「為生意」

中國在2018年設立國合署，首任署長是國家發改委原副主任王曉濤。外交部前副部長羅照輝於2021年接任署長任職至今。類似美國國際開發署（USAID）與英國國際發展署（DFID），國合署主要負責對外援助工作。消息人士指出，國合署的成立主要因應國家的發展階段。過往對外援助的事務主要由商務部負責，易被錯誤解讀為只是「為做生意」。實際上，政府的對外援助並不僅僅着眼於商業利益，還有國與國之間的幫扶、情誼、團結合作等外交層面事宜。

為讓對外援助事宜更加規範，2021年國合署聯合外交部、商務部制定並公布《對外援助管理辦法》。其中，明確了國合署負責擬訂對外援助方針政策，確定對外援助項目，組織開展對外援助國際交流合作等；商務部等對外援助執行部門負責承擔對外援助具體執行工作；外交部負責根據外交工作需要提出對外援助相關建議。

文：鍾鳴九

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