中國將建超低軌大型星座系統 集通訊遙感一體

「全球任一地點10分鐘內查訪」

《環球時報》報道，第九屆中國（國際）商業航天高峰論壇前日舉行，中國航天科工空間工程總體部超低軌通遙一體星座總設計師張楠表示，目前首發星已投產，將搭載光學遙感相機、星載智能處理設備、原子氧探測器等有效載荷，計劃今年12月發射。2024年將完成9星業務驗證星簇發射，同時完成衛星數據公共服務平台建設，計劃2030年完成300顆星在軌組網運行，提供可見光、微波、高光譜、紅外多元服務體系。

通常而言，遙感衛星一般在距離地面500至600公里的高度運行，美國「星鏈」互聯網衛星星座的主要運行高度在550公里左右，而未來中國超低軌通遙一體星座應用空域範圍計劃在150公里到300公里之間，設計壽命為5年。

超低軌目前尚未大規模開發應用，因為該軌道有殘留的空氣，對衛星運行產生阻力，衛星長時間運行必然需要消耗更多的燃料。但超低軌衛星投資價值巨大，因為距離地面更近，因此能夠處理一些微弱信號，而在對地觀測的層面，距離地面更近也意味有更高的觀測分辨率、更短的傳輸時延等。