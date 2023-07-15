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中國海警釣島海域驅日漁船

【明報專訊】中日釣魚島爭端再起，中國海警局前晚通報，日本「瑞寶丸」號漁船進入赤尾嶼領海，中國海警艦艇對其採取必要管控措施並警告驅離，強調這是中國海警艦艇依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動，「我們敦促日方立即停止在該海域一切違法活動，確保不再發生類似事件」。

共同社報道，中國海警局兩艘船前日清晨接連駛入釣魚島周邊領海，是中國公務船繼6月21日之後再次駛入釣魚島周邊領海，為今年第21天。日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，中國公務船當時跟隨一艘日本漁船在領海內航行。

台調查船駛赤尾嶼周邊

日台皆稱其專屬經濟海域

在此之前，日本第11管區海上保安總部通報，12日在尖閣諸島大正島（赤尾嶼）以北約183公里的專屬經濟區內，發現台灣的海洋調查船把似乎是線纜的物體放入了海中。11管區認為其疑似實施未經同意的海洋調查，通過無線電要求停止活動。

台灣海巡署回應稱，台灣調查船「新海研1號」這次航次研究，是經台灣海委會跨部會會議審查通過，自今年7月6日至18日赴東北海域（含台日重疊海域）作業。海巡署吉安艦12日為「新海研1號」執行戒護任務期間，發現日本公務船在「新海研1號」附近海域，立即趨前部署於兩船之間，並向日船廣播事發海域為台專屬經濟海域，請日方勿干擾「新海研1號」。

據中國國新辦2012年發表的《釣魚島是中國的固有領土》白皮書，釣魚島及其附屬島嶼是中國領土不可分割的一部分，是台灣的附屬島嶼，由釣魚島、黃尾嶼、赤尾嶼、南小島、北小島、南嶼、北嶼、飛嶼等島礁組成。

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