王毅：排核水既屬科學 也是態度問題 中日外交最高層會面 日方反對政治化

東亞外長會 兩國針鋒相對

日本福島核污水據報最快8月排海，中日就此議題，在東亞系列外長會上針鋒相對。根據中方聲明，「林芳正解釋了日方在福島核污染水排海問題上的想法，期望中方理解」；王毅強調，日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康；核事故產生的核污染水與核電站正常運行產生的廢水性質完全不同，不能相提並論。

王毅說，向海洋排放核事故污染水在全球沒有先例，也沒有共同認可的標準，「這既是一個科學問題，也是一個態度問題」，日方應正視各方正當關切和專家不同意見，科學論證各種不同處理辦法，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，務必慎重處置，不要一意孤行。

外務省通報，兩人會晤約65分鐘，林芳正再次就「將福島核電站處理水排放入海」一事闡明日本立場，敦促從科學角度應對問題，日方準備好進行溝通。《朝日新聞》報道，林芳正在會談中還表示，反對中國將「處理後的水」排放「政治化」。報道另透露，如果日本決定排海，中國內地可能採取嚴厲應對措施。

而在周四的東盟與中日韓（10+3）外長會，王毅也提及，「日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康，茲事體大，務必三思，不應擅自行事，不能鑄成大錯」。同場林芳正以中方的主張沒有科學依據為由，反駁稱將遵循國際標準與國際慣例實施排海。林芳正結合IAEA綜合報告，表示將考慮安全性作應對。一同出席會議的韓國外長朴振，以及其他東盟外長未就此議題發言。

日方關切中國軍事活動趨活躍

共同社指出，林芳正昨在會談中，還就中國在日本周邊的軍事活動趨於活躍表達重大關切，談及台灣海峽的和平與穩定，並要求中方盡快釋放在華被拘的日本人。王毅反駁「日方將中國定位為最大戰略挑戰，渲染中國『威脅』」。王毅表示，希望日方樹立客觀理性對華認知，以實際行動推動中日關係重回健康穩定發展軌道。

不過，雙方也就繼續展開中日間對話的重要性達成一致，確認將在包括中日首腦、外長在內的所有層級展開密切溝通。林芳正表示願在青少年交流、地方、議會、經濟各領域推進交流，王毅表示贊成。王毅稱「中方對雙方保持各層級接觸、經貿往來和人文交流持開放態度」。

另據韓聯社報道，王毅昨日與朴振時隔近一年再次會晤，也是今年中韓首次舉行部長級以上會談。朴振或與中方協調，爭取年內重啓中日韓三國峰會。

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