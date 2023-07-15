明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

王毅：排核水既屬科學 也是態度問題 中日外交最高層會面 日方反對政治化

【明報專訊】中共中央外辦主任王毅昨（14日）在印尼雅加達應約與日本外相林芳正會面，是本月國際原子能機構（IAEA）公布福島核電站污水排放評估報告以來，中日外交最高層官員會談。日本外務省引述林芳正強調，願同中國「基於科學見解」展開溝通；中國外交部則指王毅直言「這既是一個科學問題，也是一個態度問題」，敦促日方務必慎重處置，不要一意孤行。

東亞外長會 兩國針鋒相對

日本福島核污水據報最快8月排海，中日就此議題，在東亞系列外長會上針鋒相對。根據中方聲明，「林芳正解釋了日方在福島核污染水排海問題上的想法，期望中方理解」；王毅強調，日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康；核事故產生的核污染水與核電站正常運行產生的廢水性質完全不同，不能相提並論。

王毅說，向海洋排放核事故污染水在全球沒有先例，也沒有共同認可的標準，「這既是一個科學問題，也是一個態度問題」，日方應正視各方正當關切和專家不同意見，科學論證各種不同處理辦法，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，務必慎重處置，不要一意孤行。

外務省通報，兩人會晤約65分鐘，林芳正再次就「將福島核電站處理水排放入海」一事闡明日本立場，敦促從科學角度應對問題，日方準備好進行溝通。《朝日新聞》報道，林芳正在會談中還表示，反對中國將「處理後的水」排放「政治化」。報道另透露，如果日本決定排海，中國內地可能採取嚴厲應對措施。

而在周四的東盟與中日韓（10+3）外長會，王毅也提及，「日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康，茲事體大，務必三思，不應擅自行事，不能鑄成大錯」。同場林芳正以中方的主張沒有科學依據為由，反駁稱將遵循國際標準與國際慣例實施排海。林芳正結合IAEA綜合報告，表示將考慮安全性作應對。一同出席會議的韓國外長朴振，以及其他東盟外長未就此議題發言。

日方關切中國軍事活動趨活躍

共同社指出，林芳正昨在會談中，還就中國在日本周邊的軍事活動趨於活躍表達重大關切，談及台灣海峽的和平與穩定，並要求中方盡快釋放在華被拘的日本人。王毅反駁「日方將中國定位為最大戰略挑戰，渲染中國『威脅』」。王毅表示，希望日方樹立客觀理性對華認知，以實際行動推動中日關係重回健康穩定發展軌道。

不過，雙方也就繼續展開中日間對話的重要性達成一致，確認將在包括中日首腦、外長在內的所有層級展開密切溝通。林芳正表示願在青少年交流、地方、議會、經濟各領域推進交流，王毅表示贊成。王毅稱「中方對雙方保持各層級接觸、經貿往來和人文交流持開放態度」。

另據韓聯社報道，王毅昨日與朴振時隔近一年再次會晤，也是今年中韓首次舉行部長級以上會談。朴振或與中方協調，爭取年內重啓中日韓三國峰會。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕東盟外長會議 王毅 中日關係 福島核污水排放 中日韓

上 / 下一篇新聞