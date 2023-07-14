駐京周記：Citywalk找尋消失的附近

隨性行走感受城市風貌

比起到一個城市馬不停蹄各處打卡景點和食店的「特種兵式旅遊」，隨性行走、感受城市風貌歷史文化的旅遊方式被叫做Citywalk。最開始，Citywalk誕生於英國倫敦，指的是在講述員的帶領下，按照規劃好的路線行進，重點在於對該城市的歷史、人文、景觀等方面的深度體驗；這在香港也早已有之。不過內地網絡情境中的Citywalk，被賦予了新的內涵：不需要專業講解員，沒有強烈的目的性，不追求網紅打卡地，也更加隨性。

今年五一假期前，DT財經和DT研究院收集並分析了1505份問卷結果後，發布了《2023旅遊調研報告》，數據顯示，有超過80%的受訪者最想嘗試Citywalk，遠超「特種兵式旅遊」、「夕陽紅旅行團」等風靡一時的遊玩方式。

相比起「壓馬路」，Citywalk的情境中，更重視的是「感受」本身。可能街邊裝飾可愛精緻的咖啡店，一塊小蛋糕，一張「ins」風格的照片，更能傳達Citywalk的氛圍。

在北京，網友們推薦的Citywalk路線多集中在二環和胡同內。從雍和宮穿五道營胡同，避開南鑼鼓巷的商業化，行至國子監，一路感受安靜胡同文化和優雅調性店舖，是這條路線的亮點。

還有網友推薦北鑼鼓巷周邊胡同，再行至鼓樓、什剎海，避開人多的位置，還可以在周邊咖啡廳歇腳。

不過老北京朋友們也說，除了二環內的胡同，北京城似乎對漫步者們並不太友好。二環外相同的城市建築，類似的商業區劃，都阻擋了大家的腳步。如何更好吸引人前來漫步，可能也會是擺在北京市文旅局面前的問題。

人類學家項飆曾提出「消失的附近」概念，他曾說：「如今的社會，大家對自己周邊的世界沒有那種要浸淫進去，形成一個敘述的願望或能力。」Citywalk的誕生，大抵是年輕人們終於開始描繪自己周邊的世界，找回溫度的過程。

明報記者 王佩凡