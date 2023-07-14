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王毅晤俄外長 透露計劃下半年重要高層交流

【明報專訊】中共中央外事辦主任王毅昨（13日）在雅加達與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會面，透露中俄正在計劃下半年的一系列重要高層交流，「我們對兩國關系發展的態勢感到滿意，對兩國關係的光明前景深信不疑」。

中國外長秦剛因「身體原因」，本次東亞系列外長會由王毅代赴。據俄羅斯衛星通訊社報道，王毅昨會晤拉夫羅夫時表示，在世界發生巨變的背景下，「我們始終遵循兩國元首達成的重要共識，堅定支持彼此維護核心利益」，走和平發展、睦鄰互利的道路，推動世界多極化和國際關係民主化。拉夫羅夫指出，俄中對話廣泛而豐富的日程要求雙方經常「對表」， 「從這一點說，我們今日的會晤非常及時。」

新華社報道，王毅應約會見越南外長裴青山時稱，中方願同越方加強戰略溝通，鞏固戰略互信；雙方要按照兩黨最高領導人就妥善處理海上問題達成的重要共識，積極付諸行動，更多關注互利合作，發揮現有機制作用，把局勢管控好，把合作推進好。針對區域合作，王毅與裴青山均強調將共同努力，警惕防範各種干擾。

出席中國－東盟（10+1）外長會時，王毅表示，中國和東盟攜手推進命運共同體建設，攜手共建「一帶一路」，攜手促進區域經濟一體化，攜手夯實和平穩定根基。

共同社亦引述消息稱，日本外相林芳正也希望與王毅舉行會談。

相關字詞﹕普京 中俄關係 東盟 王毅

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