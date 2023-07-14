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謝鋒應約晤美助理防長 促為關係採行動除障

【明報專訊】中國駐美國大使謝鋒周三（12日）應約前往五角大樓，會見美國助理國防部長拉特納（Ely Ratner）。謝鋒要求美方採取行動排除障礙，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌。專家認為會面體現出美方希望和中國軍方高層溝通的迫切性。

另外，正在印尼出席東亞系列峰會的中央外事辦主任王毅，也與美國國務卿布林肯會面，是兩人一個月內第二次會晤。中國商務部發言人昨亦表示，中方對美商務部長雷蒙多部長近期訪華持開放和歡迎態度，正就此與美方溝通。

新華社報道，謝鋒對拉特納表示，一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則是新時期中美正確相處的治本之道。

謝鋒就兩國兩軍關係闡明立場，要求美方採取行動排除障礙、管控分歧，按照中美三個聯合公報原則謹慎處理台灣等重要敏感問題，與中方相向而行，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌。

學者：美迫切盼和中國軍方高層溝通

美國近來多次批評中國不願軍事溝通。路透社報道，五角大樓發言人表示會談持續了約90分鐘，拉特納強調國防部致力保持美中之間兩軍溝通線路暢通 。史汀生中心中國項目主任孫韻說，這次會晤「相當不尋常」，「這似乎顯示中國至少是在對美方的關切做出回應，但取得實際進展仍需要時間和談判」 。

《環球時報》報道，外交學院教授李海東認同此次會晤不常見，「當然這是美方主動聯繫進行交流，可見美國國防部對於同中方在軍事層面建立溝通管道的迫切需求」。報道還引述匿名的軍事專家稱，兩國軍事領域的交流需要國家間有較高的戰略互信，當前中美兩國戰略互信不足，因此美國希望藉助於國家外交來促進軍事交流。

相關字詞﹕五角大樓 中美兩軍 駐美大使 謝鋒

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