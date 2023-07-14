王丹：閻曾阻李鐵映到廣場 稱李鵬訓話「不是對話」

王丹稱，在1989年5月16日到統戰部見閻明復，當時閻向他表示，已經跟上面談好，請中央的高層領導與學生對話。王丹向他提出要求央視直播對話，閻也一口答應。

當閻明復召車準備去天安門廣場，被視為保守派李鵬人馬的中央政治局委員李鐵映也走過來，要求去廣場。王丹指，閻明復在門口伸手攔着他，嚴厲地說「你不可以去」，還把李鐵映的手拍開，李鐵映最終極為尷尬地看着他們離開。王丹認為，閻明復可能是擔心李鐵映到場「監督」，或引起學生反彈。

到了廣場後，閻明復表示一定會努力滿足學生要求，但需要一點時間解決，希望學生保重身體。還說「如果不相信，我願意做人質，跟你們到北大去」。王丹稱，這番話事先他和吾爾開希都不知道，當時感到閻明復很有誠意。唯學生情緒相當激動，閻最終離開，身體較弱的吾爾開希當時暈倒送院，閻還送了水果。

回憶起幾次和閻明復的來往，王丹稱，感到他本人沒有官架子，願意聆聽學生意見、非常和善，處理學生的問題相對開明。