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千人告別閻明復 蔡奇及眾元老送花圈 包括胡錦濤朱鎔基溫家寶李克強等

【明報專訊】1989年時任中共中央統戰部長的閻明復本月3日去世，享年92歲，其遺體告別儀式昨日（13日）在北京八寶山殯儀館東禮堂舉行。近千名各界人士在雨中排長龍送別，靈堂流出的圖片顯示，現任政治局常委蔡奇、國務委員諶貽琴，以及多位卸任領導人胡錦濤、朱鎔基、溫家寶、李克強等致送了花圈。

本月5日，「民政部閻明復同志治喪辦公室」發出的訃告稱閻明復為「中國共產黨優秀黨員、忠誠的共產主義戰士，民政府原副部長（正部長級）」。曾為副國級領導人的閻明復，1989年學運時擔任中共中央書記處書記、統戰部長，還是全國政協副主席，他負責與學生領袖對話，六四事件後被免去所有職務，1991年5月「復出」任民政部副部長。

昨日在殯儀館場內，擺放了蔡奇、諶貽琴所送花圈，蔡奇目前是中央書記處書記、中央辦公廳主任，諶貽琴則代表國務院（民政部是國務院組成部門）致送花圈。在蔡奇的花圈前方，還有一個被安保人員遮擋的花圈，網民按擺放排位猜測是更高層領導所送，不排除是習近平、李強、趙樂際、王滬寧其中之一。

現場人士表示，花圈多到要排出廳外，致送者包括前國家主席胡錦濤，三任總理朱鎔基、溫家寶、李克強，前全國政協主席李瑞環，前國家副主席王岐山，前正國級的還有李嵐清、劉雲山、六四後被貶的胡啟立等，以及前副國級的王兆國、李源潮、陳至立、劉延東、孫春蘭、戴秉國等等。

鄧小平長子亦送花圈

中共元老鄧小平的長子鄧樸方也送了花圈。鄧小平女兒鄧榕曾透露，閻明復文革前在中央辦公廳擔任翻譯組組長時，「我們老爺子（鄧小平）特別喜歡明復，把他當自己的家人一樣對待。」

在親友緬懷會上，閻明復的女兒閻蘭發表悼辭，她提到，父親的一生「是與中國現代歷史緊密相聯的一生」，八十年代改革開放，創建百科，廣納群賢，啟蒙大眾；統戰交友，團結各屆，振興中華；民政救災，慈善為民，大愛無邊。閻蘭表示曾問爸爸，一生經歷了許多苦難和坎坷，如何保持這樣樂觀坦蕩，父親淡定的一笑：「在中國上下幾千年悠久歷史長河中，我所經歷這點兒曲折困難算不上什麼！」據悉胡耀邦長子胡德平等一批「紅二代」出席告別儀式。

劉銳紹：待遇尚可

時事評論員劉銳紹昨對本報指出，閻明復在六四事件後遭免職和降級，最後任職的民政部副部長屬於正部級官員，從昨日送花圈的官員來看，有現任政治局常委蔡奇，告別禮的待遇應屬尚可。其他如朱鎔基、孫春蘭等人應屬工作領域，部分官員相信是私下交集而致送。

高瑜遭阻赴八寶山告別

獨立記者高瑜昨表示被警察阻止赴八寶山告別，「我們悼念他因為8964期間他執行趙紫陽的『在民主與法制的道路上解決學運』。阻止我去最後的告別，因為人性的惺惺相惜成為政權防範的重要目標……天公有眼，今天細雨綿綿」。

明報記者

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相關字詞﹕胡啟立 八寶山 中國共產黨 六四事件 閻明復

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