保定3/4巴士停運惹不滿 1300輛減至333輛 公司：財政補貼斷鏈

央廣網昨日報道，在保定市火車站東廣場巴士站，共有24條巴士線路，其中一半停運，正在運營的線路也拉長發車時間間隔。當地的士司機表示，去年開始，路上的巴士愈來愈少，他在巴士站拉乘客愈來愈多。保定市公交公司工作人員稱，困難集中發生在一年多以前，只是最近才被媒體報道。

員工：已持續年多 最近才被報道

有河北保定網友近日通過官媒人民網「領導留言板」諮詢，保定停運的公共巴士線路是否還有望恢復，如恢復要等到何時。該網友提到，現在當地韓莊街唯一的18號巴士一直停運，出行沒巴士可坐。還有當地網民稱，目前天氣炎熱，沒有公共交通十分不方便，要求當局關注事件。

保定市公共交通有限公司回應稱，自2020年初新冠疫情爆發以來，當地巴士客運量驟降，收入不足正常經營的30%，經營資金異常緊張。同時，純電巴士電池已超出有效期限，已不具備安全營運條件，被迫全部退出營運，運輸安排受到嚴重影響。

800輛純電車電池過期無法換

巴士公司又稱，只能重新統籌調整線路車輛配置，並以運輸客流集中線路和上下班高峰時段為原則，但以目前經營現狀，暫無力恢復包括18號巴士在內的停運線路。該公司一名工作人員表示，全市巴士總數已從高峰時期1300多輛，減少至目前333輛，「有800多輛車的電池的確是不好了」，不及高峰四分之一的運力，所以只能減少路線。因為巴士公司不屬於盈利單位，只能靠政府的財政支持，但是補貼遲遲沒有到位。公司正在全力向上級部門反映情況，希望停運的線路能盡快恢復運營。

該公司去年11月也曾公告，稱受疫情持續反覆影響，經營舉步維艱，於當月15日起對8條線路採取臨時停運措施。該公司官網一份報表顯示，2022年上半年，保定公交扣除各種成本，淨利潤虧損6600多萬元人民幣。