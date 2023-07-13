中國登月初步方案曝光 擬2030年前射兩火箭

新華社報道，昨在武漢舉辦的第九屆中國（國際）商業航天高峰論壇上，中國載人航天工程辦公室副總設計師張海聯表示，中國計劃在2030年前實現載人登陸月球開展科學探索。

據張海聯介紹，中國載人登月的初步方案是：發射兩枚運載火箭，分別將月面着陸器、載人飛船送至地月轉移軌道，飛船和着陸器在環月軌道交會對接，太空人從飛船進入着陸器。其後，着陸器將下降，着陸於月面預定區域，太空人登上月球，開展科學考察與樣品採集。在完成既定任務後，太空人乘坐着陸器上升至環月軌道與飛船交會對接，進入飛船，並攜帶樣品乘坐飛船返回地球。

對比美國人1969年首次登上月球的阿波羅登月方案，則是發射一枚運載火箭將指揮艙、服務艙和登月艙組合體一次過發射升空，進入月球軌道後，登月艙執行分離並降落到月球表面。

全球首枚甲烷火箭成功入軌

另據中新社報道，首飛失利後，由民營的「藍箭航天」自主研製的朱雀二號運載火箭，昨復飛成功。甲烷被認為污染較少、更安全、更便宜，並且是可重複使用火箭的合適推進劑。報道指出，這是全球首枚成功入軌飛行的液氧甲烷火箭，標誌着中國運載火箭在新型低成本液體推進劑應用方面取得重大突破，為下階段的可重複使用火箭研製打下堅實基礎。