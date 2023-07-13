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巴拉圭候任總統晤蔡英文 承諾任內一定撐台

【明報專訊】台灣總統蔡英文昨（12日）會晤巴拉圭當選總統培尼亞，感謝培尼亞對台灣的重視與支持。培尼亞允諾未來5年任期內一定會站在台灣這邊，也會盡全力讓台灣企業了解，赴巴拉圭投資，絕對不是配合外交政治目的，而是真正經貿互惠、互利雙贏。

培尼亞應台灣政府邀請前天率團抵台，展開為期5天的訪問行程。中央社報道，會晤時，蔡英文提到，她上任後第一次出訪就是到巴拉圭，培尼亞當選後首次訪問亞洲也是到台灣，感謝培尼亞對台灣重視支持，尤其昨是台巴建交66周年，能在台灣共同慶祝，別具意義。

培尼亞表示，訪台有非常明確目標，首要是向蔡英文與台灣人民的友誼表達最深感謝，也告訴全世界「我們在價值觀以及共同的理想目標上面，是絕對不會妥協的」。培尼亞說，他要重申他與巴拉圭人民最堅定的承諾，未來5年一定會站在台灣這一邊。蔡英文回應，期待增進台巴合作機會。

涉及價值觀「我們絕不妥協」

目前台灣有13個友邦，在南美洲僅剩巴拉圭。巴拉圭總統選舉期間，培尼亞的有力競爭對手阿萊格雷，以及另一候選人庫巴斯都表態，若當選會同台灣斷交、改與北京建立外交關係。此前阿萊格雷民調一度領先，令外界估計台灣將失巴拉圭邦交。在培尼亞訪台前夕，中國外交部強調「我們相信有關國家遲早會認清國際大勢，作出符合歷史潮流的決定」。

相關字詞﹕一個中國 巴拉圭 蔡英文

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