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日排核水前 中國查北冰洋底質環境 提升評估海洋污染能力 科考隊9月底返滬

【明報專訊】中國北極考察隊昨日（12日）啟程北上，根據官方通報，本次任務有別以往，考察區域聚焦中北冰洋太平洋扇區等處，具體任務包括進行北冰洋底質環境調查、生物群落和資源調查以及污染物監測，目標是提升中國在北冰洋環境保護、北極快速變化響應以及海洋污染評估等方面的能力。由於正值日本可能8月開始對海排放福島核污水，中方此次行動備受矚目。

由國家自然資源部組織的中國第13次北冰洋科學考察隊，昨乘坐「雪龍2」號極地科考破冰船，從上海港國際客運中心碼頭出征，一路北上，奔赴北冰洋執行科學考察任務，預計總航程約1.55萬海里，今年9月下旬返回上海。

聚焦太平洋扇區 監測污染物

新華社報道，本次科學考察將聚焦中北冰洋太平洋扇區和加克洋中脊兩大區域，執行環境關鍵要素長期觀監測、洋中脊地質和地球物理調查、國家科技計劃項目和國際合作四大任務；實施大氣、海冰、海洋和底質環境調查、生物群落和資源調查以及污染物監測，在冰區擇機開展海冰綜合調查。

報道稱，本次科學考察將有效提升中國在北冰洋環境保護、北極快速變化響應以及海洋污染評估等方面的能力，獲取洋中脊動力學等相關研究所需的關鍵信息和數據；同時與俄羅斯、泰國等國科學家聯合開展相關研究，有效推進北極科學考察國際合作。

自1999年起，中國開始對北極進行大規模科學考察。2021年7月第12次考察，任務主要開展海洋、海冰、大氣以及微塑料、海洋酸化等監測，獲取北極海洋水文、氣象、生物等數據資料。2020年的第11次考察，是「雪龍2」號首次承擔北極考察任務。

「雪龍2」是全球第一艘採用船艄、船艉雙向破冰技術的極地科考破冰船，可實現極區原地360°自由轉動，並裝備有國際先進的海洋調查和觀測設備。該船排水量13996噸，可搭載科考人員和船員共90人，續航力為2萬海里，自持力60天，能全球無限航區航行。

近年活動密 自稱近北極國家

中國近年在北極的活動趨向密集，2018年發布的《中國的北極政策》白皮書，定義中國在地緣上是「近北極國家」，是北極事務的重要利益攸關方。

核水料隨洋流擴至北冰洋

日本即將排放的核污水，預料隨洋流擴散世界各地，其中就包括北冰洋。共同社去年11月、12月分別援引兩項研究報道，福島核事故洩漏的放射性物質銫137、銫134，均擴散到了北冰洋。雖然檢測到的水平只是微量，但研究人員推測放射性物質正向北冰洋中心區域擴散。報道指出，日本計劃排放的核污水很有可能重複相同的路徑。

中國外交部多次重申，福島核污染水處置絕不是一家私事。外交部發言人汪文斌昨還表示，中方敦促日方正視國際社會的關切，承擔起應盡的道義責任和國際義務，立即停止強推核污染水排海計劃。

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