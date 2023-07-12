馬英九基金會邀陸生赴台獲批 北大黨委書記帶團

國台辦：具恢復兩岸交流積極意義

郝平曾任北京外國語大學校長、北京大學校長，他也有官職履歷，曾擔任教育部副部長（2009年至2016年），去年6月由北大校長改任黨委書記（副部級），並在今年3月擔任全國人大常委、外事委員會副主任委員。

國台辦稱，此訪是三年多來大陸高校首次組團赴台交流，對於促進恢復兩岸雙向交流具有積極意義。郝平帶隊訪台期間，將與台灣大學、政治大學、中國文化大學、東華大學等高校交流，並赴台北、台中、新北、新竹和花蓮等縣市參訪。

此前，馬英九基金會邀陸生到台交流，台灣教育部要求台大等5校說明交流必要性、安全保證等，後續的出入境程序則由移民署辦理。台灣移民署昨下午發布新聞稿，表示經聯合審查會決議，專案同意本案大陸師生來台參訪。

馬英九基金會執行長蕭旭岑回應肯定蔡英文政府順應支持兩岸青年交流的廣大民意，從善如流同意此次陸生訪台案。郝平是疫情爆發後訪台最高級大陸幹部。蕭旭岑透過新聞稿介紹時，稱呼郝平為「北京大學前校長」，未突出其黨職和全國人大官職。