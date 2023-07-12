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自製萬劍彈屬集束彈 台軍：使用合法

【明報專訊】美國宣布將提供集束彈藥給烏克蘭，其彈藥特性恐傷及平民，引起眾多批評。由於台灣自製的「萬劍彈」也屬集束彈，台灣國防部昨（11日）表示，台灣不是《集束彈藥公約》締約方，若針對軍事目標使用，符合國際公法《武裝衝突法》作戰方法。

中央社報道，台灣由中山科學研究院所研製、掛載於經國號IDF戰機的萬劍彈屬於集束彈藥，可對地、對海散彈攻擊，是大區域的制壓武器，為台軍「重層嚇阻」戰略的重要軍備。

台灣國防部昨舉行記者會，法律司人權保障處長吳逸聖少將指出，針對集束彈藥適法性，按照《集束彈藥公約》第1條規定，禁止使用的義務適用於締約方而不及於非締約國，美俄以及中國大陸和台灣均沒簽署條約。吳逸聖表示，《武裝衝突法》中也沒有對集束彈藥明文規範，因此國際社會對於集束彈藥武器沒有一致共識，如果台灣是針對軍事目標使用相關彈藥，符合《武裝衝突法》的作戰方法。

台媒稱美施壓研生物戰劑 台總統府否認

此外，針對《聯合報》報道指美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力，開發生物戰劑。台灣總統府昨表示，基於國際公約與人道精神，台灣與美國的政策同樣明確，不會也沒有任何研製生物戰劑的計劃。

總統府稱，「聯合報謊稱美國施壓台灣研製生物戰劑等不實報道、無端指控，已經損及國民與國家的利益，更是對區域穩定的惡意挑弄，非常不負責任」。稍早，台灣國防部、美國在台協會（AIT）均就此消息發出澄清聲明。

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