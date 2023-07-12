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風靡美國爭議多 SHEIN斥資政治游說 僱用者均有政府工作背景 包括前副總統兒子

【明報專訊】在中美角力的大背景下，具有中國背景在美國營運的公司愈來愈受到美方關注。美國之音昨報道，過去幾年間，備受美國年輕消費者喜愛的中國快時尚電商SHEIN（希音），因其迅速成長、缺乏透明度的勞工狀况和有爭議的商業行為，遭到美國國會議員和社運人士批評；為了在美國營運，SHEIN去年起已在美國花費超過50萬（美元，下同，約388萬港元）政治游說，受僱者包括前副總統兒子。

在美國，游說聯邦及地方的立法與行政部門是合法行為。美國之音引用美國國會的公開紀錄和追蹤游說活動的網站「公開秘密」統計顯示，SHEIN目前僱用8名游說人，均有美國聯邦政府工作背景，其中多名游說人曾為國會議員工作。

這8人分別來自兩家游說公司。其中一家是美國游說界的重量級公司Akin Gump。而另一家公司HHQ（Hobart Hallaway & Quayle Ventures）儘管規模較小，成立不足10年，但其合伙人本杰明‧奎爾（Benjamin Quayle）引人注目，他是老布殊政府時期的副總統丹‧奎爾（Dan Quayle）的兒子。本杰明‧奎爾本人親自為SHEIN游說。

本杰明‧奎爾不僅是前副總統之子，也曾在2011至2013年間擔任過一屆亞利桑那州的聯邦眾議員。研究政治游說的專家弗里曼表示，像奎爾這樣的游說人對SHEIN來說非常重要，「能夠比其他一般的游說人打開更多扇門」。

估價曾破千億美元 高於H&M Zara總和

成立於南京的SHEIN，其商業規模在全世界快速增長，在中美貿易戰的大背景下，SHEIN已經在2022年將公司總部從廣州遷到新加坡。彭博社分析顯示，SHEIN是美國快時尚市場佔比最大的公司。去年，SHEIN的估價一度達到1000億美元，高於其他兩個國際快時尚巨頭H&M和Zara估價的總和。

勞工狀况受爭議 被指抄襲用新疆棉

不過，SHEIN陸續被曝出負面新聞。該公司不僅一直被指抄襲設計，還被爆出工廠員工超長時間工作和受到其他嚴苛待遇。一些美國國會議員懷疑，SHEIN的產品使用了新疆棉花。此外，SHEIN有份推動快時尚風潮，也受到愈來愈多環保人士批評。

游說兩院監管事務 講解SHEIN經濟影響

除了應付媒體及各路人士指摘，為了在美國營運，SHEIN聘請有關公司政治游說。美國國會的公開紀錄顯示，游說公司Akin Gump去年9月1日註冊成為SHEIN在美國的游說代表，該公司5名游說人代表SHEIN對美國眾參兩院都開展了游說活動，游說議題包括「影響衣帽行業和電子零售商」的立法和監管事務。

HHQ的游說人同樣就「影響衣帽行業和電子零售商」的立法和監管事務對國會兩院游說，其他游說議題還包括講解「有關SHEIN在美國的存在、營運腳印和經濟影響」。

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